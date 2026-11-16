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"Oglašavam se radi istine, tako je traženo": Muftija Jusufspahić o dženazi za Dževada Prekazija

"Oglašavam se radi istine, tako je traženo": Muftija Jusufspahić o dženazi za Dževada Prekazija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Muftija Mustafa Jusufspahić govorio je o Dževadu Prekaziju i njegovoj dženazi, ističući važnost poštovanja pokojnika i njegove porodice.

Sahrana Dževada Prekazija Izvor: x.com/FutbolArena

Prethodne nedjelje iznenada je preminuo legendarni jugoslovenski fudbaler Dževad Prekazi i nakon komemoraciji na stadionu Partizana, sahranjen je u četvrtak na beogradskom groblju "Lešće". Takođe, istog dana, nešto ranije, klanjana mu je dženaza-namaz u Bajrakli džamiji.

Molitvu je predvodio Mustafa Jusufspahić, muftija beogradski Islamske zajednice i veliki navijač Partizana, a nakon kritika i raznih komentara na društvenim mrežama oglasio se zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u cijelosti.

"Povodom raznih objava koje su se pojavile na društvenim mrežama, a tiču se navodno neprimjerenog ukopa i nepoštovanja amaneta koji je rahmetli Dževad ostavio iza sebe, odlučio sam da se oglasim radi istine.

Dževad i ja smo dugo bili prijatelji i svaki naš susret bio je srdačan i bratski. Često me je pitao da ga preslišavam citate iz Kurana na arapskom jeziku, nakon čega bismo razgovarali i komentarisali njihov sadržaj. Bio je vjernik i znanjem i uvjerenjem i ponašanjem. Njegovu vjeru nije nosila tradicija, već znanje, a na kraju i potpuno uvjerenje. To je jedina istina, koju svjedočim i pred Bogom i pred ljudima. Objave koje se sada pojavljuju i govore drugačije nisu ništa drugo do glasine koje se, iz nekog meni nepoznatog interesa, pokušavaju plasirati u javnost.

Poštovani, razumijem interesovanje javnosti, ali mislim da je najvažnije da se u ovim trenucima poštuju rahmetlija (pokojnik) i njegova porodica. Sve što je učinjeno na sahrani sprovedeno je u skladu sa dogovorom porodice i uz puno uvažavanje ličnosti i uvjerenja rahmetli Prekazija. Umjesto rasprava o formi, vjerujem da je primjerenije da ga pamtimo po njegovim ljudskim i sportskim vrlinama. Neka mu Bog podari Svoj oprost, vječni rahmet i mir", poručio je muftija beogradski Mustafa ef. Jusufspahić.

Izvor: MN PRESS

Ko je bio Dževad Prekazi?

Rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici počeo je da igra fudbal u malom klubu Remont. Partizan ga je primijetio zato što je u Partizan stigao njegov stariji brat Ljuan. Prešao je u Beograd još u mlađim kategorijama i debitovao je 1974. godine.

Ubrzo je postao jedan od najboljih igrača Partizana u generaciji sa Petrom Borotom, Radomirom Antićem, Nikicom Klinčarskim. Kada je u crno-bijeli tim došao Slobodan Santrač ta ekipa je osvojila Mitropa kup 1978. godine u timu u kome su bili Zalad, Kozić, Đurović, Trifunović, Zavišić...

Nakon što je otjeran iz Partizana zbog sukoba sa upravom kluba uslijedio je veliki transfer u Hajduk koji je odjeknuo u Jugoslaviji. Dževad Prekazi je nakon toga otišao na kratko u Ameriku gdje je ne samo igrao fudbal već se upoznavao sa kulturom Amerike i tu je dobio ponudu velikog Ajaksa. Tražio ga je lično Johan Krojf, ali na kraju se ispostavilo odlično što taj transfer nikada nije bio ostvaren: Prekazi je otišao u redove Galatasaraja. Donio je titulu Galati poslije decenije i po čekanja, a kolika je legenda u Turskoj govori ne samo njegova izjava da želi da ga sahrane sa dresovima Partizana i Galatasaraja već i to da u Istanbulu postoji ulica koja nosi njegovo ime.

Kada je počela da se raspada Jugoslavija riješio je da se vrati u Beograd i od 1993. godine je živio u najvećem i glavnom gradu svoje Jugoslavije. Na Kosovu je zbog toga bio prokazan, čak mu je i zapaljena kuća.

Bio je intelektualac, komunista, ateista i Jugosloven. Dres Hajduka nije htio da obuče bez petokrake i uvijek je bio prvi spreman da iskaže svoj stav, a koliko je bio omiljen najbolje govore današnje scene u Humskoj gdje je ispraćen kako i dolikuje, uz veliki broj prijatelja.

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Sahrana Dževada Prekazija
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

Mustafa Jusufspahić Dževad Prekazi

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