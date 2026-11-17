Najnovija ideja za napad Juventusa je Folarin Balogun.

Izvor: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / Profimedia

Ne ide Juventusu sa napadačima otkako su se odrekli Dušana Vlahovića, a sada imaju novu ideju kako to da riješe. Žele da dovedu Folarina Baloguna iz Monaka.

Napadač reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država zbog koga je izbio cijeli skandal na Svjetskom prvenstvu sada je ideja uprave. Problem je novac, ali je Juventus spreman da u Monako osim novca pošalje i Edona Žegrovu. Krilni napadač koji godinama nastupa za selekciju tzv. Kosova nije oduševio trenera i sada je u drugom planu, ali je pitanje da li će Monako pristati na takav dogovor.

Balogun je rođen u Bruklinu, ali je ponikao u omladinskoj školi Arsenala i čak odigrao dva meča za prvi tim "tobdžija". Osim toga, slat je na pozajmice u Midlzbro i Rems, a od 2023. je u Monaku. Navodno je Liverpul bio blizu toga da ga dovede na ljeto, ali je taj plan propao.

Juventus se muči

Arkadijuš Milik i Edon Žegrova su povrijeđeni, tu su Randal Kolo Muani, Nik Voltemade, Fransisko Konseisao, Žeremi Boga, Niko Gonzales i Kerim Alajbegović, ali niko ne postiže golove. Dušan Vlahović je bio naširoko kritikovan u Juventusu, ali sada se vidi da nedostaje.

Juventus je tek sedmi na tabeli sa 18 bodova, već 11 manje od prvoplasiranog Lacija. Dali su samo 15 golova, imaju jedan od lošijih napada u ligi, a štoper Bremer je prvi strijelac tima sa tri postignuta gola.

Po čemu je poznat Balgoun?

Odličan je napadač, znamo ga po golovima, ali nažalost najviše ga znamo zbog Donalda Trampa. Na Svjetskom prvenstvu dobio je u meču sa Bosnom i Hercegovinom Balogun crveni karton zbog divljačkog starta na Tariku Muharemoviću i trebalo je da protiv Belgije bude suspendovan.

Nakon toga se oglasio Donald Tramp, javno pritiskao da mu se ta suspenzija izbriše, što je i urađeno. To je samo jedan od skandala sa Mundijala koji je uzdrmao vlast Đanija Infantina.

(MONDO)

BONUS VIDEO: