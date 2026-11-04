Trener Juventusa lupio „vaspitnu plesku“ Kerimu Alajbegoviću (VIDEO)

Tokom treninga torinskog Juventusa, zabilježena je nesvakidašnja i, simpatična scena u režiji šefa stručnog štaba Lućana Spaletija i mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski strateg je u jednom trenutku prišao talentovanom bh. fudbaleru i u svom prepoznatljivom temperamentnom stilu, kroz šalu i očinsku lekciju, lupio “plesku” Alajbegoviću.

Snimak “vaspitnog šamara” odmah se proširio društvenim mrežama, a mnogi navijači Juvea su u komentarima istakli da je Spaleti želio da se mladi fudbaler ne uobrazi ili previše opusti nakon što je fantastičnim pogotkom načeo Napoli u prethodnom kolu Serije A (2:0).

Jer, vremena za opuštanje i odmor nema za “bjankonere”, koji već u četvrtak gostuju holandskom AZ Alkmaru u Ligi Evrope, a odmah potom za vikend takođe putuju na gostovanje u Firencu.

Pogledajte

Spalletti playfully slaps Alajbegović. https://t.co/0BibbTwWKH — JuveFC (@juvefcdotcom)November 4, 2026

(MONDO)