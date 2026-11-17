Izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu donio je odluke o imenovanjima i produženju mandata u stručnim štabovima reprezentativnih selekcija BiH.

Izvor: nfsbih.ba

Za novu selektoricu ženske „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine imenovana je Jelena Milović, dosadašnja selektorica ženske U-19 reprezentacije. Milović posjeduje UEFA PRO licencu, a na klupi seniorske selekcije očekuje je zadatak unapređenja igre i takmičarskih rezultata, s dugoročnim ciljem povratka u viši rang UEFA Lige nacija. Za trenera golmana ženske „A“ reprezentacije imenovan je Ratko Dujković.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zahvaljuje dosadašnjem selektoru Selveru Hodžiću na predanom i profesionalnom radu, angažmanu i doprinosu ženskoj „A“ reprezentaciji BiH te mu želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere.

Na mjesto selektorice ženske U-19 reprezentacije BiH imenovana je Selma Omerović, dok su Ivanu Kvesiću i Draganu Jevtiću produženi mandati na pozicijama selektora ženskih U-17, odnosno U-15 reprezentacija.

Produžen je i mandat Mirku Čampari, selektoru muške U-19 futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz FS BiH.

(MONDO)