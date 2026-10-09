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FS BiH drakonski kaznio Sarajevo: Klub sa Koševa mora da plati 20.000 KM!?

FS BiH drakonski kaznio Sarajevo: Klub sa Koševa mora da plati 20.000 KM!?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sarajevski klub "lakši" je za oko 20.000 KM.

FK Sarajevo, fudbaleri Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

Disciplinska komisija FS BiH izrekla je nove kazne premijerligašima, a najžešće je po džepu udaren FK Sarajevo.

Klub sa Koševa tako će u kasu bh. kuće fudbala morati da plati blizu 20.000 KM, tačnije 19.500!? Kako je navedeno u posljednjem Službenom biltenu FS BiH, Sarajevo je sankcionisano zbog dešavanja na utakmicama protiv Širokog Brijega i Borca.

Zbog pirotehnike te, kako je rečeno, vrijeđanja i klevetanje na susretu sa Širokobriježanima Sarajevo će platiti 5.000 KM, dok će za korištenje pirotehničkih sredstava na utakmici protiv Borca morati da plati 6.500 KM

Bacanje predmeta u ograđeni dio terena koštaće klub dodatnih 3.000 KM, dok će zbog vrijeđanja i klevetanja klub biti "lakši" za još 5.000 KM.

Željezničar je zbog dešavanja na utakmici protiv Veleža kažnjen sa 7.000 KM. Od tog iznosa, 4.000 KM odnosi se na pirotehniku, a preostalih 3.000 KM na vrijeđanje i klevetanje.

Široki Brijeg mora da plati ukupno 9.000 KM. Zbog pirotehnike i vrijeđanja na utakmici protiv Sarajeva izrečene su kazne od 2.000 i 3.000 KM, dok je korištenje pirotehničkih sredstava na susretu protiv Zrinjskog donijelo dodatnu sankciju od 4.000 KM.

Novčano je kažnjen i Zrinjski, kojem je izrečena kazna od ukupno 6.000 KM. Mostarski klub platiće trećinu tog iznosa zbog pirotehnike na utakmici protiv BSK-a, a još 4.000 KM zbog dešavanja na susretu sa Širokim Brijegom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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fudbal Premijer liga BiH FK Sarajevo Fudbalski savez BiH

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