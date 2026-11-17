Mladi argentinski fudbaler Abel Nunjez je preminuo od posljedica udarca lopte u glavu. Ni operacija nije pomogla.

Izvor: mondo.ba

Tragične vesti stižu iz Argentine. Na utakmici omladinaca između Ezeize i Deportivo Munjiza je mladi fudbaler Abel Nunjez (18) preminuo. Lopta ga je pogodila u glavu i to je bio nažalost uzrok smrti.

Prema informacijama argentinskih medija njega je lopta pogodila u glavu i pao je na zemlju bez svijesti. Odmah mu je ukazana pomoć na licu mesta, pa je prebačen u obližnju bolnicu. Tamo su ga hitno operisali, ali nažalost nisu uspjeli da mu spase život.

"Nikada nisam vidio tako nešto u životu. Jedan igrač je šutnuo loptu koja je pogodila Abela pravo u glavu. Bio je kao nokaut, pao je na zemlju bez svijesti. Doktor je utrčao na teren, ukazao mu je pomoć, pitao sam ljekara šta se desilo, rekao mi je da je primijetio da veoma čudno diše", ispričao je novinar Kristijan Rompani koji je bio na toj utakmici.

Vozilo hitne pomoći nije bilo u blizni stadiona, morali su da pozovu Hitnu pomoć koja je relativno brzo došla i prebacila ga u obližnju bolnicu. Prema nezvaničnim informacijama koje je dostavio spomenuti novinar "Nunjez je doživio frakturu lobanje i unutrašnje krvarenje". Operacija nije uspjela...

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