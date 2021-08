Partizan htio 12 srpskih igrača, ali bilo je nemoguće! Savić: Zvezda ima gotov tim, mi možda promijenimo desetoricu!

Sportski direktor crno-bijelih govorio je o formiranju ekipe, situaciji na tržištu, "vječitom" rivalu, planovima, teškoćama...

KK Partizan zvanično je počeo pripreme za sezonu 2021/22 i potpuno se okrenuo "brušenju" kondicije, forme i završnom formiranju tima za napade na trofeje na svim frontovima.

Trener Željko Obradović najavio je da će ekipa u utorak otići na Zlatibor, da u njoj neće biti američki centar Vil Mozli, predstavio je svoj novi stručni štab, a istog dana se u Hali sportova javnosti obratio i sportski direktor kluba Zoran Savić.

On je govorio o planovima, aktivnostima i svemu što očekuje crno-bijele u takmičarskoj 2021/22.

"Još fali igrača, nismo kompletirali ekipu i nadamo se da ćemo što prije završiti", rekao je on na početku razgovora za "BC Partizan TV".

"Kako je završena prošla sezona, bila je ideja da promijenimo dosta igrača. Samim dolaskom Željka bila je ideja da napravimo tim sa 12 srpskih igrača, ali to je bilo nemoguće. Poslije nekih razgovora sa igračima, vidiš da postoji njihova odbojnost dolasku u zemlju. Da li je to zbog očekivanja, pritiska 'Zvezda - Partizan', ne znamo to još."

On je govorio o neophodnosti crno-bijelih da temeljno promijene ekipu.

"Sigurno da je lakše da dovodiš igrača kada igraš Evroligu. Zvezda ima gotovu ekipu, koja već igra dosta dugo zajedno, tu ubaciš dva-tri igrača i to lakše funkcioniše. Mi možemo da promijenimo osam do deset igrača, što ne znam da je neko promijenio u sezoni. Sam dolazak Željka bio je podsticaj da napravimo ekipu da pokušamo da dignemo te rezultate odmah i da dovodimo i mlađe igrače koji mogu da budu budućnost, a i da iskoristimo naše igrače iz mlađeg pogona. Zato smo počeli nedjelju dana ranije, da Željko vidi mlade igrače, mlade strance, da vidimo ko može da pomogne i u pripremama i u budućnosti."

Oni su pojačali crno-bijele U Partizan su za sada došli Kevin Panter (Armani), Aleksa Avramović (Estudijantes), Zek Ledej (Armani), Rodions Kuruks (Milvoki), Dalas Mur (Gvangždou) i Alen Smailagić (Golden Stejt Voriors).

On se osvrnuo i na svoj početak u Srbiji, u kojoj dosad nije radio kao operativac kluba.

"Situacija u svakoj zemlji je različita. Bio sam prvi generalni menadžer stranac u Italiji, u Španiji, ovo je prvi put da radim na našem jeziku, što je jako prijatno i godi mi poslije 30 godina u inostranstvu. Pomaže to iskustvo, a nisam baš siguran da donosi veliku prednost to što sam bio igrač i da ti to omogućava da možeš da sagledaš kako treba da izgleda ekipa. Kad gledaš iznutra, onda ne znaš 90 odsto stvari koje se odvijaju napolju. U dobro organizovanom klubu se 99 odsto stvari ne vidi spolja. To je jednostavno. Jedan NBA menadžer je to dobro rekao - 'Welcome to the dark side' ("Dobro došao na mračnu stranu")", nasmijao se Savić.

"Ovo je sve drugačije od onoga što sam radio u inostranstvu, adaptiraš ne stvari koje nađeš i pokušaš da nađeš stvari koje si već primjenjivao i da ih primijeniš ovdje. Nema garancije za uspjeh, ali moraš to da uradiš".

"PARTIZANOV KLJUČ - MLADI IGRAČI"

Govorio je Savić i o problemima u potrazi za domaćim mladim igračima i o teškoćama u pregovorima sa njima.

"Svaka situacija i zemlja je drugačija. Ove je specifično da odlaze mladi igrači, problem je to što im se propagira igra bez stresa. Kao da reklamiramo neki velnes, a ne sportski događaj - košarku u kojoj je sve naboj, stres, ko će koga da 'prevari' u pozitivnom smislu. Mi smo cijelog života radili pod tim stresom, a sada slavimo 20 godina od posljednjeg zlata. Vjerovatno smo u tom nekom periodu pravili greške, pa moramo da stanemo, razmislimo i da učimo od drugih. Moramo da se okrenemo mlađim igračima, Partizan da pokuša da izbaci mlađeg igrača iz mladih kategorija. To je ključ svega."

Kako je raditi sa Željko Obradovićem?

"Sa takvim ljudima je lako raditi. Radio je ovdje, potekao je odave, zna šta je Srbija i odakle je otišao u svijet. Osvojio je ovdje sa malim budžetom, kao i sa Huventudom, onda je otišao u Real. Ovo mu je možda najgori tim u zadnjih 20 godina", nasmijao se Savić.

"Željko se jako dobro adaptira na nastalu situaciju, samim tim gledamo i dosta mladih igrača koji bi mogli da mogu da nam pomognu u toku sezone i u budućim godinama. Željko zna gde je došao, prošao je toliko velikih klubova i dobrih organizacija, da pokušavamo da dio tih stvari primijenimo i u Srbiji."

Za kraj, Savić je odgovorio i na pitanje - još koliko će biti novih igrača?

"Ne znamo još. Minimalno dva, možda i tri igrača. Vidjećemo kada sve sagledamo. Ne žurimo još. Ne znam da je neko rekao u avgustu da ima loš tim. Svi imaju super timove, a vidjećemo kada krene sezona. Najbitnije je da budemo zadovoljni kada sezona bude privedena kraju."

Partizan će igrati na jakim pripremnim turnirima. Savić je rekao da su crno-bijeli svjesno birali jake protivnike, mada je bilo i poziva velikana koje nisu mogli da odbiju.

"Išli smo s time da organizujemo jake utakmice, da vidimo odmah gdje se nalazimo. Te prve utakmice biće najteže, jer neki igračli nisu igrali po četiri, pet mjeseci. Odbili smo neke pozive, a odlučili smo da igramo sa prvakom Evrope, Efesom, sa Panatinaikosom... Nismo mogli da odbijemo memorijalni turnir u Atini, Fenerbahče nas je zvao, htjeli smo jake protivnike, ali sami smo to htjeli, da imamo jake protivnike", dodao je Savić za klupsku televiziju.