Bulut dominirao u Americi, pa otkrio - hoće opet da igra za Srbiju: NBA zvijezde poštuju srpsku košarku, želim na EP!

Ni sa 35 godina ne odustaje od srpske reprezentacije!

Izvor: Profimedia

Dušan Domović Bulut je nastavio da ispisuje istoriju svjetskog basketa pošto je ove sezone postao prvi Evropljanin koji je igrao u BIG 3 ligi.

On je nakon Olimpijskih igara otišao pravo u Ameriku, a baš zbog nastupa u Tokiju odložio je svoj debi u BIG 3. A čim je stigao, počeo je da dominira!

U ligi gdje redom nastupaju bivše NBA i evroligaške zvijezde Domović Bulut je bio sedmi na listi strijelaca, a dva puta je bio najbolji igrač kola.

"Iskustva koja nosim iz Amerike su fenomenalna. To je jedan potpuno drugačiji nivo organizacije i u svim segmentima ovog našeg sporta sasvim različit pristup od onoga sa čime sam se dosad susretao. Za relativno kratko vrijeme zaista sam naučio još mnogo toga i vjerujte mi da mi je sve to dalo dodatni motiv da nastavim da radim na sebi. Iako imam 35 godina, shvatio sam da imam još dosta prostora za unapređenje igre i to je fantastično", otkrio je Bulut.

Mnoge velike NBA zvijezde su ove sezone igrale sa ili protiv Buluta, ali jedan je ostavio poseban utisak na najboljeg basketaša svijeta.

"To je bez svake sumnje moj saigrač iz ekipe, Katino Mobli. Nekadašnji as Hjustona, bio je kapiten moje ekipe. Fantastičan igrač i profilisan šuter, ali njegova najveća vrlina je da je rođeni lider. Imao je problema sa povredom tokom cijelog takmičenja, čovjek je praktično igrao sa jednom nogom, ali klasa se lako i brzo vidi na terenu", kaže Domović Bulut i dodaje:

"Odličan odnos sam ostvario i sa Leandrom Barbosom. On ima veliko poštovanje prema srpskoj košarci i našim igračima. Brzo smo se sprijateljili i ostali smo u kontaktu". otkrio je on.

Pošto je u ligu došao kao treći pik na draftu i najbolji igrač na FIBA listi u Americi su itekako znali ko je on.

"Svi su veoma pozitivno reagovali na mene. Iskren da budem, mislio sam da neću imati njihov pretjerani respekt, jer dolazim iz Evrope, ali svi igrači, treneri kao i kompletan menadžment Big 3 lige bili su veoma srećni što sam dio tog takmičenja i to sam osjećao na svakom koraku", otkrio je Bulut.

Za sada je plan jasan, da ostane tu gdje jeste.

"Ima ozbiljnih indicija da će se ova američka priča nastaviti. Moje ambicije su ka tome usmjerene i, ako sve bude bilo kako treba, moji planovi će biti globalnih razmjera, ali o tom-potom", kaže Domović Bulut i dodaje:

"Žao mi je samo što već ove godine nismo izborili učešće u plej-ofu, jer smo stvarno imali odličnu ekipu. Međutim, problemi sa virusom korona i povredama među našim igračima uticali su da nijedan meč ne odigramo u kompletnom sastavu", žali Bulut.

Bronzanog olimpijca sa nedavno završenih Igara u Tokiju uskoro očekuju novi izazovi u dresu sa državnim grbom - učešće na Evropskom prvenstvu.

"Nadam se da ću biti pozvan u reprezentaciju, jer za mene je igranje u nacionalnom timu oduvijek bilo najveći prioritet i pravo zadovoljstvo. Mislim da sam u odličnoj formi i da ću zaslužiti poziv iz KSS-a. Naše ambicije su uvijek najviše i cilj će kao i na prethodnim takmičenjima biti medalja i to ona najsjanija", zaključio je Domović Bulut

(MONDO)