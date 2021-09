5 pitanja za Dejana Radonjića na otvaranju sezone: Dilema ispod koša, teret na Ivanoviću i otvoren konkurs za lidera!

Crvena zvezda ulazi u novu sezonu desetkovana povredama i trener Dejan Radonjić će morati da improvizuje.

Izvor: MN PRESS

Ljeto koje je iza nas je za Crvenu zvezdu ostalo obilježeno povratkom nekoliko igrača koji su već nosili crveno-bijeli dres, odličnim rezultatima na pripremama, ali nažalost i velikim brojem povreda koji je pred početak sezone napravio ogroman problem za tim Dejana Radonjića.

Na posljednjoj trening utakmici crveno-bijelih tim je bio bez čak šest igrača, a pred premijeru i otvaranje sezone u meču sa Splitom Dejan Radonjić ne može da računa na Erona Vajta, Ognjena Dobrića, Branka Lazića i Dejana Davidovca.

Stefan Lazarević i Nejt Volters su zbog povreda bili van trenažnog procesa i pitanje je koliko će u premijernog meču Dejan Radonjić moći da se osloni na njih, a u posljednjem trenutku pojavio se i problem sa Aleksom Uskokovićem. Skoro cijele pripreme je zbog povrede propustio i Marko Simonović, tako da je pred Dejanom Radonjićem mnogo problema.

Šta je pod znakom pitanja?

IVANOVIĆ MORA SAM?

S obzirom da su Nejt Volters i Aleksa Uskoković upitni za ovaj meč, jedini zdrav plejmejker u ekipi Dejana Radonjića ostaje Nikola Ivanović. On odlično poznaje svog trenera sa kojim je sarađivao u Budućnosti i na pripremama je djelovalo da se vrlo brzo uklopio. Ipak, kako je to sam Ivanović rekao na druženju sa novinarima pred početak sezone, ne treba izvlačiti neke pretjerane zaključke iz tih mečeva, jer je u krajnjem slučaju to samo pripremni period.

Za očekivati je da se neko od plejeva "skine", a moguće je i da će Volters i Uskoković imati neku ulogu u otvaranju sezone, ali će svakako Ivanović biti najodgovorniji za kreaciju u napadu.

Pokazao je, kako u karijeri, tako i u ovo malo vremena u Zvezdi, da voli da preuzima odgovornost i da se dobro snalazi kada je pritisak na njemu. U sezoni u kojoj je vrlo vjerovatno da Zvezda neće imati nominalnog prvog pleja, na početku sezone će Ivanović morati da "povuče" svoj tim.

KAKO BEZ DOBRIĆA?

Izvor: Profimedia

Ognjen Dobrić se "pojavio" u Crvenoj zvezdi kod Dejana Radonjića. Posljednji trofej u prvom mandatu crnogorskog stručnjaka došao je poslije eksplozije tada mladog Dobrića.

Bio je MVP finala Superlige Srbije 2017. godine, a onda je sa odlaskom Radonjića situacija sa njim varirala, U nekoliko sezona sa drugim trenerima znao je da preuzme odgovornost i da bude glavni igrač tima, a u nekim momentima je bio na klupi.

Sada je po povratku trofejnog stručnjaka u klub ne samo dobio minutažu, već i loptu u ruke. Rijetko smo to ranije viđali, ali Dobrić se snašao odlično, pogotovo u ključnim mečevima u finišu sezone. Poenterski je povukao ekipu na startu finalne serije ABA lige i čini se da je malo falilo da upravo on bude MVP finalne serije ABA lige umjesto Lendrija Noka. Ipak, četiri godine kasnije uspio je ponovo da pod Radonjićem postane MVP finala Superlige i da se nametne kako reprezentativac.

Sada je povrijeđen, čeka se njegov povratak na teren, ali s obzirom na dugo odsustvo i na to da nije bio u ritmu tokom priprema ne treba odmah očekivati lidersku ulogu od njega.

Za sada je pitanje ko bi na spoljnim pozicijama mogao da iskoči kao neko ko nadoknađuje Dobrićeve poene. Logično se Nikola Kalinić kao najzvučnije pojačanje nameće kao neko ko će na startu sezone preuzeti odgovornost, a vidjećemo koliko može i prošlogodišnji igrač Zenita Ostin Holins.

U nedostatku Dobrića, usljed povreda Voltersa i Vajta prostor mu se otvara i upravo bi ovaj početak sezone mogao da bude prostor za njega da "bljesne".

LUKA MITROVIĆ – ZA SADA SJAJAN!

Izvor: MN PRESS

Luka Mitrović je poslije nekoliko teških povreda malo lutao u karijeri, ali sada se vratio u Zvezdu i oduševio na pripremama. Pogotovo je odličan bio u meču sa Panatinaikosom, kada je poslije povrede Erona Vajta preuzeo odgovornost na sebe i na kraju donio pobjedu crveno-bijelima.

Njegova košarkaška inteligencija i znanje su neupitni, a za njega je najbitnije da ostane zdrav i spreman. Za sada se odlično uklopio, kao četvorka pronalazi način da primi loptu u reketu i odatle bude prijetnja, a doprinosi i u skoku.

Ipak na početku sezone će morati dodatno da zapne. Erona Vajta neće biti bar tri mjeseca, a i kada se vrati trebaće mu vremena da se uigra i uđe u ritam. Mitrović će biti starter bar do Nove godine, a na četvorci će mu pomagati igrači kojima to nije primarna pozicija – Nikola Kalinić, Marko Simonović i Dejan Davidovac.

Zbog toga će prije svega morati da zaštiti skok i obezbijedi reket dok je na terenu. Na pripremama je to sjajno radio i za sada uliva povjerenje.

KAKO POD KOŠEM?

Izvor: MN PRESS

Lendri Noko nije ostao u Crvenoj zvezdi, Matijas Lesor se nije vrato na Mali Kalemegdan i dugo je jedini centar Crvene zvezde bio Ognjen Kuzmić.

Maik Cirbes je došao da pomogne, ostao na pripremama i na kraju se treći put vratio u klub. Potpisao je ugovor do kraja godine i za sada će on zajedno sa Kuzmićem činiti centarski tandem.

Ukoliko se do Nove godine pokaže kao relevantno rješenje, prije svega u Evroligi, Crvena zvezda će iskoristiti opciju da saradnju produži do kraja sezone, Meč sa Splitom koji sa klupe vodi Srđan Subotić će biti dobra polazna tačka, ali će centri Zvezde biti pod lupom u narednom periodu kada prvo dolazi evroligaški debi ove sezone protiv Fenerbahčea (1.10), derbi sa ekipom Budućnosti (4.10), gostovanje Makabiju (7.10), gostovanje Igokei (10.10) mečevi sa Žalgirisom (13.10) i CSKA (15.10) u Evroligi pa još jedan ABA derbi sa Cedevitom u Beogradu 17.10.

U nešto više od dvije nedjelje odigraće se čak sedam teških utakmica i Dejan Radonjić će na samom startu sezone moći da uvidi vrline i mane svog tima. Pitanje centra je goruće cijelog ljeta, a svaki minut koji provedu na terenu Kuzmić i Cirbes će morati da iskoriste maksimalno ukoliko neko od njih želi da dobije povjerenje kako bi se nametnuo kao prvi centar ekipe.

Ipak, u situaciji kada će ekipe bar tri mjeseca biti bez Erona Vajta i sa Lukom Mitrovićem kao jedinom klasičnom četvorkom vjerovatno je da će klub na tržištu tražiti nekog igrača koji može da odgovori na obje pozicije.

ZDRAVLJE PRIJE SVEGA!

Izvor: MN PRESS

Rekao je Nikola Kalinić pred početak sezone veliku istinu, u ovom formatu Evrolige pobjeđuju najzdraviji. To je na svojoj koži najbolje osjetio doskorašnji selektor Srbije Igor Kokoškov koji je u četvrtfinalu EL prošle godine morao da položi oružje pred CSKA prije svega jer su mu povrede desetkovale tim.

Sada je Crvena zvezda u nezgodnoj situaciji sa velikim brojem povređenih na startu sezone, ali sa očekivanjem da se većina njih vrati makar treninzima do početka Evrolige.

Za sada Dejan Radonjić na umu ima mnogo pitanja na početku godine, ali glavno je ko se kada vraća u ekipu i kada će imati kompletan tim na raspolaganju.

Sezona počinje u 20 časova. I jedva smo je čekali!

