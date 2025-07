"Vidim da se vodimo kao apsolutni autsajderi": Blagojević se oglasio pred meč sezone Partizana

Srđan Blagojević oglasio se uoči utakmice protiv AEK-a iz Larnake u Ligi Evrope. Svjestan je koliko težak zadatak čeka Partizan na Kipru.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan je prvi srpski klub koji će krenuti u kvalifikacija za neko evropsko takmičenje. Na startu će igrati protiv AEK-a iz Larnake i prvi meč se igra na Kipru u četvrtak od 18.30 po našem vremenu (19.30 po lokalnom). Uoči te utakmice oglasio se trener crno-bijelih Srđan Blagojević.

"Očekuje nas ono što smo pričali svih ovih dana, jako teška utakmica. Smatram da smo izvukli najtežeg protivnika na žrijebu. AEK je sastavljen od iskusnih internacionalaca koji dugo igraju zajedno, bez obzira na sve to, cilj Partizana je uvijek najviši mogući, hoćemo da pobijedimo. Sa takvim stavom izlazimo na meču, cijenimo rivala i vidim da po svim prognozama se vodimo kao apsolutni autsajderi. Za nas će to da bude poseban motiv da demantujemo sve to i da pokažemo da nismo toliko loši i da imamo šta da pokažemo. Da vjerujemo u sebe i da možemo da dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Upitan je potom da li će da bude nekih promena u timu u odnosu na prijateljske mečeve koji su igrani u Rusiji.

"Ne mnogo. Znate i sami da nemamo veliki sastav, da prolazimo kroz period u kome moramo paralelno sa radom na terenu da radimo na ojačanju ekipe, u procesu smo, u sredini. Raspolažemo sa rosterom koji imamo. Ne vjerujem da će biti mnogo promena u odnosu na mečeve u Rusiji, to je taj kostur otprilike. Moram da pohvalim sve igrače koji su prošli cijeli mikro ciklus za energiju i posvećenost i to nam neće manjkati. Pokazali su neki, bez obzira što je nekima prvi put, da mogu da se snađu u velikim mečevima i ambijentima kao što je bilo u Moskvi, očekujem sličan stav."

"Ja sam rijetko zabrinut"

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Pošto je i sam Blagojević istakao da je tim Partizana podmlađen i da ima dosta novih igrača, jedno od pitanja bilo je baš o tome.

"Ne znam istorijat, mogu sigurno da kažem ako se dobro sjećam, da je ovo vjerovatno najmlađa ikada generacija Partizana što je izazov za nas i prilika za te mlade. Ne bojimo se, idemo sa odlučnim stavom, tražimo da svi oko nas vjeruju i verujem da zajedno možemo da prođemo. Da li sam zabrinut zbog toga? Ja sam rijetko zabrinut."

Priznao je za kraj i da kod njega ne postoji trema niti neki osećaj zabrinutosti iz trenerskog ugla.

"Jako lijepo se osjećam, mi svi koji se bavimo ovim poslom radimo da bismo došli u ovaj momenat. Nema razloga za strah i nervozu. Posao je zahtjevan i izazovan, ali svi radimo za ovo. Uživam u svemu ovome. Odradili smo u toku ove četiri nedjelje ono što smo mogli. Došli smo do toga da mogu da kažem da sigurno možemo da odgovorimo na zahtjeve meča. Ne pitamo se mi, pita se i rival, ali vjerujem u ovu grupu momaka i da možemo da uradimo sve što želimo", zaključio je Blagojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!