"Nije AEK taj nivo": Trener Partizana ima svoje adute protiv "španske kolonije"

Trener Partizana Srđan Blagojević govorio pred evropsku premijeru u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv AEK-a iz Larnake.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Trener Partizana Srđan Blagojević iznio je očekivanja pred start kvalifikacija za Ligu Evrope protiv AEK-a iz Larnake. Meč je na programu u četvrtak od 18.30 na Kipru. Strateg crno-bijelih je svjestan da za rivala imaju uigranu i iskusnu ekipu, dok je njihov adut energija i mladost.

Blagojević je upitan da li je ekipa spremna za prvi evropski izazov nakon ne tako blistavih partija na pripremama gdje su gubili protiv CSKA i Dinama na Bratskom kupu u Moskvi.

"Da li je spremna, vidjećemo sutra. Kad se završi utakmica donosićemo zaključke na osnovu rezultata. Mogu da kažem da sam zadovoljan kako je ekipa odradila ne samo poslednju nedjelju koja je pripremna za ovu utakmicu, nego cijeli pripremni period, sa velikim angažovanjem sa velikim trudom, uloživši veliki napor i angažovanje i koncentraciju, sa željom da se dostignu neki viši dometi u ovom trenutku i sa pozitivnim osjećajem. Vidi se da ekipa želi da se pokaže i dokaže u ovim okolnostima", počeo je Blagojević.

Crno-bijeli idu po pobjedu, ali trener Partizana upozorava na iskusnu ekipu koja je puna internacionalaca.

"Naravno pobjeda, pobjeda je uvijek najbolje rješenje za sve nas, mi ćemo izaći sa tim stavom da pobijedimo utakmicu, ali svjesni da igramo protiv dobrog tima, kiparska ekipa, ali najmanje ima Kiprana, vidjeli ste i sami, najviše Španaca, iskusna, kvalitetna ekipa, ali nemamo dilemu da želimo da izađemo i napravimo dobar rezultat."

O kvalitetu AEK-a

Gdje je AEK u onosu na Dinamo i CSKA? "Nezahvalno je upoređivati ekipe iz različitih šampionata, na mene je Dinamo ostavio jak utisak, ekipa koja je izuzetno fizički moćna i uigrana, koja igra fenomenalno odbranu, taj visoki presing, ponašaju se kao da su dugo godina zajedno, iako imaju novog trenera. Ipak tu ima nekoliko reprezentativaca, imaju neku osnovu, od svih ekipa sa kojima smo igrali do sada Dinamo Moskva ima najjači tim. Vjerujem da AEK Larnaka nije taj nivo, ali je svakako nivo evropske ekipe koje je dugi niz godina u vrhu kiparskog fudbala", rekao je Blagojević.

Crno-bijeli su se već susretali sa AEK-om u kvalifikacijama 2022/23 i nemaju dobro iskustvo. "Partizan ima iskustvo sa AEK-om, ispali su, to je ekipa koja se ne mijenja tako često, kao Partizan. Ima prednost kontinuiteta, mi smo u procesu formiranja ekipe, to su naši nedostaci. Naša prednost je entuzijazam, mladost i želja za dokazivanjem."

Srđan Blagojević

Izvor: MN PRESS

Očekuje da mlade nade zablistaju. "Uvijek sa Dankom Lazovićem potenciramo da za mlade igrače ne znamo gdje su im limiti. Možda su dostigli, možda su to neviđene visine. U ovom trenutku i razmišljamo kako da zadržimo sve dobro u prethodnom periodu, a ono gdje smo imali problema da pokušamo da ispravimo. Pokušavamo da damo svoj maksimum. Mi ćemo da pokušamo da igramo kao što igramo na treningu, to će da nam bude zadatak. Imam jasnu sliku o jačini AEK-a koji će pokušati da nametne svoj stil igre", rekao je Blagojević i za kraj poentirao: "Partizan se smara se autsajderom probaćemo da to demantujemo i nametnemo svoju ideju igre".

Strateg crno-bijelih je dodao da očekuje veliku podršku u revanšu u Beogradu i da se nada da su se navijači uželjeli fudbala nakon pauze od mjesec dana.