Dogovor KONAČNO postignut: Borac i Spars igraju Ligu BiH, Igokea oslobođena prvog dijela!

Konačno je sve jasno!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Konačno je dogovor postignut – košarkaška Liga BiH će se igrati u "normalnom" obliku!

Takmičenje je, naime, počelo proteklog vikenda, ali su klubovi iz Republike Srpske bojkotovali start nakon što još uvijek nije bilo registrovana prošla sezona.

Igolea, Borac i Spars odlučili da bojkotuju fajnal-for u Širokom Brijegu. Tim sa Pecare je kasnije proglašen za šampiona, "buntovnici" su odlukom komesara takmičenja izbačeni u niži rang, ali je tu odluku odbacila Takmičarska komisija KS BiH, dok Upravni odbor nije uspio da se usaglasi.

Ipak, na današnjoj sjednici UO KS BiH "košarkaški oci" su uspjeli da dođu do dogovora, što je za portal Košarka 24 potvrdio predsjednik Saveza Boris Spasojević, istakavši da je obavljen novi žrijeb, sa Borcem i Sparsom, te da je Igokea oslobođena prvog dijela sezone.

"To je bio nastavak sjednice iz Sarajeva sa nekim spornim pitanjima. Glavna stvar je da se prvenstvo nastavlja. One utakmice koje nisu odigrane igraće se 26. i 27. s tim da je sljedećeg vikenda redovno drugo kolo, tako da se do početka trećeg kola sve kompletira. Dogovorili smo o završetku prošle sezone i odluci komesara. Borac, Spars i Igokea, ako smatraju da su oštećeni, mogu da svoja prava traže kod nadležnih institucija (Sud ili FIBA). Odlučeno je i kako će Igokea naredne dvije sezone počinjati takmičenje od Lige 6, odnosno da će klub koji igra dva međunarodna takmičenja početi prvenstvo u Ligi 6. Mislim da su svi zadovoljni i da će na dobrobit klubova prvestvo biti zanimljivo i održano kako je predviđeno kalendarom", istakao je Spasojević.