Budućnost dobila triler za prvo mjesto, Cedevita Olimpija šokirala Špance!

Dvije bitne pobjede i nada da će sva tri ABA tima nastaviti takmičenje!

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Budućnosti su u neizvjesnom meču ipak na kraju uspjeli da savladaju Burg i tako dođu do prvog mjesta u svojoj grupi Evrokupa.

Na gostovanju u Francuskoj ekipe su igrale na mahove, ali na kraju je tim Aleksandra Džikića došao do bitne pobjede.

BURG - BUDUĆNOST 82:86 (21:22, 10:24, 25:18, 26:22)

Plavi su u drugoj četvrtini zaigrali sjajno i 14 poena razlike koje su tada napravili na kraju je bilo ključno. Najbolji u redovima Podgoričana bio je Džastin Kobs sa 24 poena i 6 asistencija, dok je Di Džej Sili imao 21, a Vili Rid 15 poena.

Ovom pobjedom Budućnost se osamila na vrhu svoje grupe u Evrokupu, a drugi ABA tim je uspio da šokira u Španiji i pobjegne sa dna!

Na teškom gostovanju Valensiji Cedeivta Olimpija je uspjela da prekine crni niz od pet poraza i došla je do velikog trijumfa!

VALENSIJA - CEDEVITA OLIMPIJA 85:87 (22:24, 22;19, 20:27, 21:27 )

U neizvjesnom meču tim iz Ljubljane je u trećem dijelu igre uspio da se odlijepi i do kraja nije dozvoljavao domaćinu da preokrene. Ovom pobjedom Cedevita Olimpija ostavila je Budućnost usamljenu na prvom mjestu na tabeli.

Ponovo je svoj tim do pobjede vodio Jaka Blažič, nekadašnji bek Crvene zvezde. On je duel završio sa 24 poena, a uz to je imao 5 asistencija i 3 ukradene lopte.