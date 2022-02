Oni su najbolji u istoriji - lista 15 najvećih NBA trenera! Jedno ime je razbjesnilo navijače, a poznato je i zašto!

NBA liga je objavila listu od 15 najboljih trenera svih vremena. Na njoj se nalazi i jedno ime koje se nije dopalo ljubiteljima košarke...

U čast 75. godišnjice NBA lige, prvo je objavljena lista od 75 najboljih košarkaša. Očekivano, ta lista je podigla dosta prašine, poput recimo odluke da se na njoj ne nađe Klej Tompson.

A, sada su iz najjače košarkaške lige na svijetu objavili novu listu - 15 najboljih trenera u istoriji lige. Na njoj su i četvorica aktivnih trenera, a jedno ime je izazvalo polemiku.

Listu je napravila komisija od 43 sadašnja i bivša glavna trenera u saradnji sa Nacionalnim udruženjem košarkaških trenera koju predvodi Rik Karlajl.

Ovako izgleda lista: Red Ojerbah, Leri Braun, Čak Dejli, Red Holcman, Fil Džekson, Kej Si Džouns, Stiv Ker, Don Nelson, Greg Popovič, Džek Remzi, Pet Rajli, Dok Rivers, Džeri Sloun, Erik Spoelstra i Leni Vilkins.

Kada je lista objavljena u javnosti, navijači su se "uhvatili" za jedno ime - Dok Rivers. Najveće reakcije su bile na to što je on među 15 najvećih. On je osvojio titulu sa Bostonom 2008. godine, ali je u isto vrijeme i jedini trener u istoriji koji je tri puta prokockao vođstvo od 3:1 u plej-of serijama. Prvi put sa Orlandom 2003. godine, pa sa Klipersima 2015. i onda opet sa Klipersima 2020. godine kada ih je eliminisao Nikola Jokić sa Denverom. Nedugo poslije toga je Rivers dobio otkaz, pa je preuzeo Filadelfiju.

"Od 30 sadašnjih i 13 bivših NBA trenera je zatraženo da izaberu 15 najvećih bez rangiranja", navodi se u saopštenju.

Inače, oni nisu mogli da glasaju za sebe, a pored svih 30 trenera koji su trenutno na klupama najjačih timova glasale su i legende poput Rudija Tomljanovića, Bila Rasela, Peta Rajlija, Hubija Brauna, Fila Džeksona...

