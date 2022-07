Ostali bez Lige šampiona jer nisu na vrijeme pročitali mejl!

Mornar je ostao bez mjesta u Evropi zbog kasno pročitanog mejla...

Izvor: MN PRESS

Timovi u regionu uskoro počinju sa pripremama za novu sezonu. Među njima je i Mornar koji ima velike ambicije sa novim timom. Ali, pre svega toga je ostao bez učešća u FIBA Ligi šampiona i to zbog mejla.

Potpuno bizaran razlog koštao je ekipu iz Bara igranja u Evropi. Sve detalje o tome otkrio je prvi čovjek kluba Đorđije Pavićević.

"Napravljen je previd u kancelariji našeg kluba, mogu samo sebi da skačem u stomak nikome drugom, a i kancelariji košarkaškog saveza Crne Gore koja je bila nemarna. Poslije 15-ak dana proslijeđen nam je dopis iz FIBA i to na mejl koji se rijetko otvara, pa je došlo do cajtnota za prijavu za kvalifikacije za Ligu šampiona", počeo je Pavićević izlaganje za "Radio Bar".

Prouzrokovalo je to dodatne probleme, uprkos svim naporima nije bilo mogućnosti za ispravljanje greške.

"Poslali smo dopis i zakasnili, FIBA radi sve po propisima. Što je najgore, zakasnili smo sa prijavom i za FIBA kup. Te stvari ozbiljnom klubu ne smiju da se dešavaju. Ipak, dobili smo čvrsto obećanje da smo prvi na listi čekanja da uskočimo u FIBA kup ako neka od ekipa otkaže učešće."

Istakao je i da će uraditi sve da vrati Džejkoba Pulena u ekipu.

"U prvom planu je povratak Pulena. Ako to završimo on i Mihailović bili bi prave vođe ove ekipe u ABA ligi i mladi igrači bi uz njih pružili 50 do 70 odsto više na parketu. Ako ne dođe do realizacije transfera sa njim, gledaćemo da dovedemo nekog sličnog igrača. Što se stila igre tiče, gajićemo istu košarku kao do sada, sa mladošću može to još ljepše da izgleda", zaključio je Pavićević.