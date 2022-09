Deni Avdija pobjesnio na bivšeg pleja zvezde: Skratio mi je život sa tim, da smo izgubili...

Najbolji igrač selekcije Izraela Deni Avdija je poslije pobjede nad Finskom morao da prizna da je bio jako ljut na Gala Mekela pri završetku utakmice!

Kakvu smo utakmicu vidjeli na startu grupe D Eurobasketa! Sastali su se Izrael i Finska, a jedini tim na Evropskom prvenstvu koji geografski dolazi iz Azije na kraju je došao do pobjede nakon 45 minuta. Finci su dugo vodili, imali su i 15 poena prednosti, ali predvođeni sjajnim Denijem Avdijom Izraelci su došli do pobjede.

Sin nekadašnjeg legendarnog košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije uspio je da upiše 23 poena, uz to doda 15 skokova i 3 asistencije, ali nije mu sve bilo potaman. Poslije meča je priznao - bio je jako ljut na kraju prvih 40 minuta!

IZRAEL - FINSKA 89:87

"Rekao sam izraelskim medijima, jako težak meč i izgubio sam nekoliko godina života zbog svih emocija i bijesa koji sam osjetio u ovom meču. Rival je bio jako težak i samo mi je drago što smo pobijedili", rekao je Avdija.

Bio je toliko umoran da je jedva stajao i prije nego što je počeo da se obraća medijima zastao je da se izuje, a onda je priznao da ga je u posljednjem napadu u regularnih 40 minuta iznervirao bivši plejmejker Crvene zvezde Gal Mekel!

Iskusni organizator igre je pri neriješenom rezultatu držao loptu u svojim rukama do kraja, da bi uz zvuk sirene promašio šut za pobjedu. Ipak - sve je dobro što se dobro svrši!

"Sada smo dobili meč na kraju, pa se sada neću žaliti, ali možda da smo izgubili bi pričao drugačije. Ali mislim da je ta lopta trebalo da bude u mojim rukama. Na kraju je i Gal Mekel mogao da pogodi to polaganje, bio je to dobar šut i sada nema ničega oko čega bismo mogli da se žalimo" naglasio je on.

Njegov najveći rival sa druge strane Lauri Markanen postigao je 33 poena i uz to je imao 12 skokova, a izazov da čuva takvog igrača sin nekadašnjeg legendarnog centra Crvene zvezde Zufera Avdije prihvato je sa zadovoljstvom.

"Sviđa mi se što sam ga čuvao, sviđaju mi se izazovi tokom cijele karijere. Morao sam da prihvatim taj izazov i da mu otežam život. Tako se igrači međusobno poštuju, tako što se takmiče, ne odustaju", naglasio je on.

