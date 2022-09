Kakva smo zemlja košarke, a tim napusti prvenstvo i ne bude kažnjen? Čović "pecnuo" Partizan - Svi se prave mrtvi!

Predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda komentarisao je aktuelnu situaciju u srpskoj košarci nakon neuspjeha na Eurobasketu.

Izvor: Youtube Printscreen/ Jutarnji Program TV Happy

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović poručio je nakon neočekivanog debakla "orlova" na Eurobasketu da Srbija "više nije zemlja košarke", a tokom jutrošnjeg gostovanja na televiziji "Hepi" apostrofirao je da je to sada Španija - zemlja koja dominira i u skoro svim muškim i ženskim selekcijama. Potvrdu toga dobili smo i na prvenstvu Evrope gdje su se pojavili bez velikih imena, ali su uspjeli da odnesu zlato kući, ponovo.

Nebojša Čović smatra da zbog slabog rezultata na Eurobasketu ne treba kriviti srpske košarkaše, nego najveću odgovornost vidi u Košarkaškom savezu Srbije (KSS) i poručuje da se "u sportu ne živi od minulog rada".

"Svaka čast igračima. Njih ne treba napadati. Odgovornost je na Savezu. Ljudi u Savezu su bili dobri igrači prije 30 godina, svaka čast, ali u sportu se ne živi od minulog rada. Svaki novi dan je novo dokazivanje. Neozbiljne su priče po medijima da je Srbija zemlja košarke. Koja zemlja košarke? Zemlja u kojoj jedan tim napusti nacionalno prvenstvo i zbog toga ne bude kažnjen, a to je Partizan. U Savezu svi ćute i prave se "mrtvi".Kakva smo to mi zemlja košarke? Ovdje svako može da vršlja kako mu to padne na pamet. Dajte da složimo straegiju, da napravimo plan... Zemlja košarke je Španija, koja je sinoć postala prvak Evrope. Ekipa u smjeni generacije i opet osvaja veliko takmičenje. To je najuspješnija košarkaška država u Evropi u ovom vijeku, a mi i dalje živimo na nekoj staroj slavi", kazao je Čović i osvrnuo se na temu naturalizacije igrača.

Dobro je poznato da je u Španiji bilo mnogo povika kada je američki plejmejker Lorenzo Braun dobio španski pasoš, iako nikada nije igrao za klub sa Pirineja, ali je ovoj zemlji vratio maestralnim igrama zbog kojih je i u najboljoj petorci turnira.

"To je prema mom mišljenu jedini nedostatak kod Španije. Ja nisam pristalica stranaca u nacionalnom timu, iako je Lorenzo Braun bivši igrač Zvezde. Mi smo ga prvi doveli u Evropu, to je sjajan igrač i sada je to potvrdio na najvišem nivou", jasan je bio u svom izlaganju Nebojša Čović.

Zasmetalo mu je i što srpskih aktera nije bilo u završnici Eurobasketa.

"Sinoć se igra finale, nema srpskog sudije. Bira se najbolja petorka, nema srpskog igrača. Tu je Janis, nema Jokića, a obojica su ispali rano. To govori koliko smo slabi i koliko nemamo uticaja. Ne pitamo se ništa, postali smo nebitni. Mislim da je ovo posljednji signal da neke stvari popravimo. Kada vidim kakvi bezveznjaci brane po medijima ovaj neuspjeh, jasno mi je zašto smo došli u ovakvo stanje. To su ljudi koji nemaju veze sa sportom. Sjetite se 1995. i 1996. godine. Tada smo mi napravili strategiju i vladali godinama. Ja imam pravo ovo da kažem, jer imam rezultate iza sebe. I kao predsjednik Saveza i kao predsjednik Zvezde", zaključio je Čović tokom gostovanja.

(MONDO)