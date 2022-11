Pokrenula tužbu protiv San Antonija i Prima! Isplivali detalji, mladi košarkaš se skidao pred njom!

Žena koja je radila kao psiholog u Sparsima tuži klub i košarkaša Prima.

Skandal potresa San Antonio, žena koja je bila zaposlena u klubu kao psiholog podnela je tužbu protiv njih i Džoša Prima (19). Ona je otkrila šokantne detalje o ponašanju mladog košarkaša i potvrdila da niko u klubu nije reagovao kada se žalila na to. Zbog toga je odlučila da sudskim putem riješi sve. Imaće advokati pune ruke posla u narednom periodu.

Ovu informaciju prenio je pouzdani američki novinar Šams Čaranija. "Hilari Koten, koja je radila kao psiholog u Sparsima, podnijela je tužbu protiv kluba i Džoša Prima. Tuži ih zbog navodnih incidenata i tvrdi da se Primo skidao go i pred njom čak devet puta. Sve to se navodno dešavalo od decembra 2021. godine. Klub od tada nije reagovao", napisao je Čaranija na društvenim mrežama. Velika je vjerovatnoća da će dvije strane postići dogovor vansudskim procesom, ali ukoliko se to ne dogodi cijeli slučaj biće pred sudom.

Sparsi su Prima izabrali kao 12. pika na draftu prošle godine i kada je nedavno saopšteno da je raskinuta saradnja sa njim to je iznenadilo mnoge. Džoš se oglasio i rekao da će da se "povuče na neko vrijeme iz košarke zbog mentalnih problema". On je nedavno potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom na 8,5 miliona dolara, a taj novac bi trebalo da dobije uprkos razlazu. Džoš je na 54 meča prosječno postizao 5,9 poena u prosjeku i ostaje da se vidi da li će neki klub željeti da ga angažuje poslije skandala.