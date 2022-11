Jokić razbio Čikago, pa sjeo da vidi saigrača koji "kida": Nikola ga je zbog ovoga čekao mjesecima!

Još jedna sjajna partija srpskog centra i još jedan trijumf njegovog tima

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić ubacio je samo 8 poena, ali uz čak 14 asistencija u pobjedi Denvera protiv Čikago Bulsa - 126:103 u gostima. Njegov saigrač Majkl Porter Džunior bio je prva zvijezda utakmice sa 31 ubačenim poenom, uz sjajan šut (6/9 za tri poena). Zbog njegove sjajne partije Nagetsi su mirno trijumfovali u Junajted centru, pa nije bilo potrebe da Jokić igra više od 27 minuta i da ustaje sa klupe u četvrtoj četvrtini.

"Nikola je imao čak 14 asistencija za 28 minuta... To je kao šala. Uz to je izgubio samo dvije lopte. Znači, na sedam asistencija izgubio je po jednu loptu. To je ono što pravi njega ne samo dobrim, već i sjajnim igračem", rekao je trener Denvera poslije pete pojede svog tima u posljednjih šest utakmica.

Nagetsi igraju sjajno, najpreciznije šutiraju u ligi (49,7 odsto) i imaju najbolji procenat pogodaka za tri (41,9 odsto). U ubjedljivom trijumfu sa velikim brojem poena učestvovao je i plejmejker Džamal Marej, koji je kao i Porter presjedio prošlu sezonu da bi se oporavio od teške povrede. Kod njega je u pitanju bilo koljeno, a kod Portera leđa, zbog kojih su mnogi sumnjali da li će se uopšte vratiti i na kakvom nivou.

U noći u kojoj je Jokić uobičajeno srdačno dočekan u Čikagu, gdje se slikao sa centrom domaćih Nikolom Vučevićem i plejmejkerom Goranom Dragićem, dokazano je da je Nikola konačno dočekao tandem sa kojim će ponovo moći da "napadne" dobar rezultat u plej-of, a možda i samu titulu.

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Zek Lavin sa 21 poenom, a Demar Derozan i Patrik VIlijams ubacili su po 16 i 15. Denver ima skor 9-4 i pobjedom u Čikaru završio je napornu seriju gostovanja na dva dana, tokom koje je pobijedio i San Antonio i Indijanu, a izgubio od Bostona.

Naredni meč igraće u četvrtak u 4 ujutru po vremenu u Srbiji protiv Njujork Niksa. Sa druge strane, Bulsi imaju učinak 6-8 i iako nisu igrali od četvrtka, to se nije vidjelo u njihovom nastupu prošle noći. Izgubili su u četiri od posljednjih pet mečeva, a sljedeći će odigrati za tri dana protiv Nju Orleansa u gostima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!