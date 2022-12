Nekadašnji srpski košarkaš preživio dramu: Bio sam klinički mrtav, ŠEST SATI su tražili odakle krvarim!

Nekadašnji srpski košarkaš Dušan Šakota iznio je malo poznate detalje iz svog života.

Izvor: MN Press/Jao Mile podcast/Screenshot

Nekadašnji košarkaš AEK-a i sin slavnog srpskog trenera Dragana Šakote Dušan (36) pričao je u podkastu "Jao Mile" o detaljima iz svog života. Malo je poznato da je doživio veliku životnu dramu dok je u sezoni 2009/2010 nosio dres slavnog Skavolinija iz Pezara:

"Primili su me te noći, poslije ispitivanja su vidjeli da je došlo do ne do rupture, nego do eksplozije dvanaestopalačnog crijeva. Krenula je sepsa faktički. Došao je doktor koji je rekao da je jedino rješenje operacija, a pre toga su mi rekli da je sve ok. Tu je krenuo haos. Prva operacija, nakon koje su došli moji roditelji i brat, cijeli grad je znao. Imao sam tu sreću u Pezaru, da je prošlo šest sati, dok sam spavao to je izašlo na internet i preko 2.000 ljudi je bilo ispred bolnice sa transparentima."

Dušan Šakota ispovest Izvor: youtube/ Jao Mile podcast

Nije to bila jedina muka koja je zadesila ovog košarkaša.

"Imao sam onu sondu u nosu, koja je transparentna. Iznenada je postala crvena, a mene je počelo da boli sve jače i jače. Kao u filmovima su me skinuli sa aparata i u operativnu salu, ja nisam znao šta se dešava, samo sam krenuo da urlam od bolova, oni su mi stavili onu masku. Pod anestezijom, bio sam klinički mrtav, pa su me reanimirali, šest sati su tražili odakle krvarim. Framkološka koma 48 sati i onda još sedam reanimacija i 42 dana u bolnici. Bilo je na klackalici, a ja to tad nisam znao. Bio sam u toj sali gdje su svi bili u komi, sem mene, jer su me držali budnog da bi mogli da reaguju".

Srećom, nakon svih ovih problema, Šakota se vratio na parket i duže od deset godina igrao sa velikim uspjehom.



Dušan Šakota Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Dušan Šakota je rođen u Beogradu, a odrastao je u Atini gdje je njegov otac sa uspjehom radio kao trener AEK-a. Šakota mlađi prve korae je napravio u velikom Panatinaikosu, za koji je igrao čak šest godina.

U tom periodu je uspio da osvoji dvije Evrolige i čak pet titula prvaka Grčke. Nakon toga nastupao je za brojne timove širom "Starog kontinenta" Skavolini, Ostende, Enisej, Vareze, Mursiju i AEK. Upravo je u redovima žuto-crnih ostvario svoje najbolje individualne partije i postao legenda tog kluba. Upravo su on i njegov otac Dragan AEK-u donijeli trofej Lige šampiona 2018. godine.

Što se tiče reprezentativne karijere Šakota je branio boje Grčke, sa mlađim selekcijama te države je bio i treći u Evropi. Nastupe za seniorsku selekciju je bilježio u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2019. godine, dok na velikim takmičenjima nije nastupao.

