MICIĆ POTVRDIO, HOĆE U NBA! Vasa mašta o odlasku u Ameriku: "Ima jedna loša stvar kod mog karaktera"

Vasilije Micić želi da ode u NBA ligu. O tome se priča već godinama...

Izvor: MN PRESS

Vasilije Micić (29) želi da ide u NBA ligu. Posljednjih godina često se pričalo o odlasku, bilo je spekulacija i ljetos, ali do toga nije došlo. Oklahoma polaže prava na njega zbog drafta, mada je jasno da Tanderi imaju drugačiji plan za budućnost i da je i za njega i za klub bolje da dođe do trejda. Možda se to dogodi baš za nekoliko mjeseci, posebno i zbog toga što je Efes u krizi i pred ispadanjem je iz borbe za top8.

Tokom razgovora za sajt Evrolige Srbin je pričao o tom dijelu, odlasku u NBA i zašto do toga nije na kraju došlo. "U svim trenucima razmišljam isto, pratim svoj insinkt koji mi govori šta da radim. Ima očiglednih stvari i onih koje se dešavaju. U posljednje tri godine ljudi su očekivali da ću da idem tamo, ali nisam otišao. Ne zato što ne želim, hoću da idem tamo i da se oprobam. Nije se desilo zbog mnogo razloga, mada ne vidim da je loša stvar što sam ostao u Efesu. Uživam u momentima na terenu i van terena. Naravno da sanjam o NBA ligi, imam taj san, radim naporno, strpljiv sam i nadam se da će da se dogodi", rekao je Micić.

Na pitanje da li je svjestan svega što je uradio u karijeri, poput dvije uzastopne titule u Evroligi, MVP priznanja, dvostrukog MVP priznanja za fajnal-for, dao je zanimljiv odgovor. "Jedna od loših stvari mog karaktera i nešto što nisam do sada uspio da promijenim jeste da uvijek idem napred. Ne gledam nazad, ne vraćam se u prošlost. Možda takve stvari budem gledao kada završim karijeru. Sada je sve to dinamično, naravno da uživam dan-dva i onda ide dalje. Nemam vremena da razmišljam o tome. To me tjera da stalno želim da napredujem i dok to budem želio, nastaviću. Mislim da još nisam svjestan svega što sam uradio."

Otkrio je i kako provodi slobodno vrijeme. "Pokušavam da budem sa porodicom što više. Mi, sportisti nemamo toliko vremena za takve stvari. Trudim se i da čuvam svoju privatnost kada ne igram, već smo previše na televizijama i svuda."