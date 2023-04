ZVEZDA PROTIV LIDERA EVROLIGE: DA SE SPUSTIMO I POBIJEDIMO! Duško Ivanović: Zaboravimo ono što je bilo...

Crvena zvezda Meridianbet sprema se za duel protiv lidera Evrolige

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Crvena zvezda Meridianbet ostala je bez šanse da se plasira u Top 8 Evrolige, ali u posljednja dva kola neće imati miran oproštaj. U crveno-bijeli "Pionir" ove nedjelje stiže Olimpijakos, prvoplasirani tim tabele Evrolige, koji vodi borbu za što bolju startnu poziciju u plej-ofu. Duel "bratskih" crveno-bijelih zakazan za četvrtak u 19 časova najavio je trener srpskog tima, Duško Ivanović.

"Hoćemo da dobijemo ove dvije utakmice, bez obzira na to da li imamo realnih šansi ili nemamo. Olimpijakos je do sada pokazao da je jedna od najboljih ekipa i to pokazuju i rezultati i plasman. Ekipa su koja ima izuzetno kvalitetne igrače i igraju dugi niz godina zajedno. Poznaju se izvanredno, igraju po automatizmu i mogu da računaju na veliki broj koševa iz situacija koje druge ekipe nemaju, jer se odlično poznaju. Te njihove lagane koševe bi trebalo da smanjimo, da ne bi pogađali na uobičajeni način na koji postižu koševe".

Govorio je crnogorski stručnjak i o povrijeđenim igračima. "Branko Lazić je bolje, počeo je malo jače da trenira i vidjećemo. Nedović je isto počeo da trenira, vidjećemo da li će sutra biti u ekipi, ali bolje je. Za sada će Bentilova pauza trajati nedjelju dana, pa ćemo vidjeti evoluciju njegove povrede".

Ivanović je bio upitan i za Zvezdinu pobjedu u Atini u prvom dijelu sezone.

"Ono što je bilo pre nam ne pomaže za sutra. Zaboravimo mi to, da se ovi momci spuste i da igramo odbranu", dodao je šef stručnog štaba crveno-bijelih. U posljednjem kolu, sljedeće nedjelje, u "Pioniru" će gostovati još jedan tim učesnik F8 faze - Fenerbahče. 13. aprila.