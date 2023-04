UŽIVO PARTIZAN - PANATINAIKOS: Pada odluka - crno-beli večeras dobijaju rivala u Top 8 Evrolige!

Na dan meča protiv Partizana, današnji rival crno-belih Panatinaikos zvanično je kažnjen oduzimanjem dve pobede. Evroliga je ovu kaznu izrekla zbog kršenja finansijskog fer-pleja pre nekoliko sezona , a zbunjuje to da je PAO za razliku od Crvene zvezde kažnjen tek na kraju, kad sankcija ne može ni na koji način da utiče na plasman.

18 : 23

Partizanu Zvezda pomogla, ali nije Real

Crvena zvezda Meridianbet pobedila je Fenerbahče i u četvrtak uveče omogućila crno-belima da se nadaju da mogu do petog mesta i do idealnog scenarija, koji podrazumeva plej-of seriju protiv Monaka. Ipak, sat nakon meča u "Pioniru", Real je u Tel Avivu ipak izgubio od Makabija, čime se "Ponos Izraela" učvrstio na petoj poziciji. To je ujedno i prvi sigurni par plej-ofa. Zanimljivo je da su oba meča, i u Beogradu i u Tel Avivu, završena u produžetku.

