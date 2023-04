Kao priča se da je Željko imao veliki budžet... Edin Avdić o Obradoviću: Partizan? Nije fascinantno, nego NENORMALNO!

Poslušajte šta je Edin Avdić ispričao o karijeri Željka Obradovića i rezultatima Partizana u ovoj sezoni Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović uspio je da odvede Partizan do četvrtfinala Evrolige gdje će igrati protiv Real Madrida ili Barselone, a nema sumnje da bi na osnovu onoga što smo vidjeli ove sezone - svi željeli da izbjegnu crno-bijele. Posebno impresivno Partizan igra na domaćem terenu gdje ih "nosi publika", a razlika koju pravi najbolji evropski košarkaški trener vidjela se u brojnim mečevima, zaključuje košarkaški komentator Edin Avdić u podkastu "Šesta lična".

Avdić je u razgovoru sa Milošem Jovanovićem u MONDO podkastu poručio da ga mnogo stvari kod Partizana impresionira ove sezone, dok je svjestan i da rivala crno-bijelih plaši i to što je Željko Obradović za čitavu trenersku karijeru izgubio svega jednu plej-of seriju u Evroligi.

"Ne da je to fascinantan podatak, nego to je nenormalno. Ima 20 od 21... Najviše pamtim seriju Panatinaikos - Barselona kada su ih ugasili kada je Barsa bila branilac titule i imala domaćinstvo fajnal-fora", kazao je Edin Avdić i dotakao se još jedne zanimljive informacije koja se odnosi na učinak Partizana ove sezone.

"Zek Ledej igra svoju najbolju sezonu u karijeri, sad je imao samo jedan promašaj sa linije slobodnih bacanja. Partizan ima 83 odsto u Evroligi sa slobodnih bacanja, to je nevjerovatan podatak! To ti garantuje da si u igri sa tim procentom u 90 odsto mečeva. I stvarno i šut za dva, tri poena... Sve je na izuzetnom nivou. Trojke su timski 40 odsto, ne šutiraju ih puno, ali taj Obradovićev sistem prodora i povratne lopte je nenadmašan i dan-danas. On se trenerski mijenja, na razne stilove košarke je osvajao titule i to je jednostavno - malo je trenera u istoriji košarke koji su bili tako dobri i tako uspješni. Ja sam zapanjen količinom trofeja i promjenom igre..."

"Meni je fascinantno za Obradovića. Kao priča se da je Obradović uvijek imao veliki budžet, a sa kakvim ekipama je pobjeđivao, na koji način, na različite stilove, pa sa Partizanom, Huventudom... Real Madrid je poslije Obradovićeve titule je čekao 20 godina na titulu evropskog šampiona. (...) Kad pogledaš, to su nevjerovatne stvari. U Panatinaikosu je imao dominaciju, dok je CSKA ulagao nenormalan novac, pa Tau Keramika dovodila ozbiljne igrače... Taj kraj devedesetih do 2008. godine u Evroligi, pa zatišje, pa opet. Pa, on se sa Fenerbahčeom dizao iz pepela. Prije njega su imali šest titula prvaka Turske, a sad poslije njega - samo pogledajte", nasmijao se Avdić i rekao da to što ima "duplo više pehara Evrolige" od prvog sljedećeg pratioca, a i dalje igra, samo pokazuje koliko je zaljubljen u košarku.

"Šaras je fenomenalno spremio meč sa Partizanom u Beogradu, ali šta ako budu malo slabije šutirali? Nisam siguran da je dobar odnos između tima i njega. Ne kažem da je loša, ali ne kažem da je neka divna hemija, radost i veselje...", rekao je Avdić i dodao da ni Real Madrid "nije toliki bauk" kao što je to bilo do sada, pošto su se i njima dešavali šokantni porazi u Španiji kakvi nisu tipični za najtrofejniji evropski klub.

