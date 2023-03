ŠTA JE SA DONČIĆEM I ŠTO EMBID "BJEŽI" OD JOKIĆA? Edin i Miloš u "Šestoj ličnoj" pogađaju parove NBA plej-ofa!

U novoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična", Edin i Miloš govorili su o završnici regularnog dijela sezone u NBA ligi.

Izvor: MONDO

Novi četvrtak, novi NBA podkast! Polako se približavamo samom kraju NBA sezone, svaki podkastom sve smo bliži kraju maratona od 82 utakmice, i sve je manje nepoznanica! Ali, nekih i dalje ima... Na istoku, čini se da znamo svih deset učesnika doigravanja, i pitanje je samo rasporeda. Milvoki izgleda stabilno na vrhu, a Vašington kao da je izgubio i posljednji trag energije da se probije u plej-in. Probali smo da pogodimo ishod plej-ina i parove četvrtfinala, pa smo se u toj igrariji malo i inače zabavili istočnim temama.

Naravno, bilo je dosta riječi o Filadelfiji, jer su i Miloš i Edin emotivno investirani u istu – prognozirali su je za pobjednika! Siksersi će svoju avanturu vjerovatno krenuti sa trećeg mjesta na istoku, što znači gotovo izvjesno posjeta Boston Gardenu u polufinalu, ali vidjećemo može li Klivlend da zapne još malo i preskoči Hardena i Embida. U tom slučaju, gledali bismo komšijski dvoboj sa Niksima, a to će tek biti zanimljivo!

Na zapadu plej-in je i dalje fluidan, a na samom začelju istog nalazi se ekipa Dalas Maveriksa. Luka Dončić nikako da poveže par dobrih partija koje bi malo galvanizovale ekipu, velika pobjeda u Indijani je sigurno dobro došla, međutim ima tu još nekoliko odsudnih bitaka koje će Maverikse dovesti do plej-in pozicije. Edin im ne vjeruje i tamo vidi Oklahomu!

Lejkersi sada djeluju bolje nego ikada ove sezone, i opet malo pričamo o njima i njihovim marifetlucima. Eliminacija Rasela Vestbruka i Patrika Beverlija sa rostera je navodno bila karika koja nedostaje, ali možda je problem sve vrijeme zapravo bio u nevoljnom Entoniju Dejvisu, koji nikako da uhvati dašak one forme koju je prikazao u mehuru u Orlandu? Kako god, mi vidimo da Lejkersi prolaze do plej-ofa, a onda će Denver morati da ih riješi što prije može – niko ne voli da pušta Lebronu druge, treće i četvrte šanse, jer on itekako zna da ih iskoristi!

I kad smo već kod Denvera, Nikola Jokić je opet uhvatio malo ritma u MVP trci. Dok on juri tripl-dabl sezonski učinak, valja spomenuti da su osokoljeni Nagetsi vezali nekoliko trijumfa i učvrstili se na prvom mjestu zapada, uz bitne pobjede nad Milvokijem i Filadelfijom. Ova potonja desila se bez prisustva Džoela Embida, koji evo već četiri godine ne stiže da zaigra u Koloradu. Zli jezici bi rekli i da ne smije...

Sljedećeg četvrtka znaćemo skoro sve. Ali ne baš sve! Pa zato, sačuvajte malo energije i za tu epizodu. Vidimo se!