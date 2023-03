EGZUM JE PARTIZANOV PUN POGODAK, U BARSI MU JEDNO NIJE LEŽALO: Željko ga bolje koristi od Šarasa - Edin je objasnio kako

Dante Egzum igra sjajnu sezonu u Partizanu, prosječno postiže po 13,4 poena u Evroligi, a Edin Avdić je u najnovijoj epizodi "Šeste lične" govorio o njegovim nastupima i o epizodi u Barseloni.

Partizanov as Dante Egzum zablistao je u meču protiv Barselone, svog bivšeg kluba, i uprkos porazu crno-bijelih, pokazao treneru Šarunasu Jasikevičijusu kakvog asa su ispustili.

"Ne kajemo se, jer nismo mogli da ga zadržimo", rekao je Litvanac poslije meča o Australijancu, nakon što je Egzum ponovo pokazao da je najbolji igrač crno-bijelih i to sa 24 poena, kao i indeksom korisnosti 25.

O njegovim igrama blio je riječi i u MONDO podkastu "Šesta lična", gdje je Edin Avdić objasnio zašto Egzumu više odgovara sistem igre Željka Obradovića i Partizana od onoga šta je imao u Barseloni.

"Egzum je prošle sezone protiv Reala imao dva zakucavanja i odnio kući obruč, u Australiju, tako je djelovalo. I sad je tako djelovalo protiv Olimpijakosa, baš je brutalno zakucao i pokazuje tu dimenziju... Kad se sad sjetimo priče s početka sezone, šta može i kako može Dante Egzum, ovo što on igra je stvarno izuzetno i mislim da je on baš pun pogodak. Možda to na početku nije izgledalo tako."

Egzum (29) je prošle godine imao prvu sezonu van NBA lige i u Barseloni je ostavio odličan utisak, ali je među crno-bijelima ipak podigao nivo igre i nastupa na viši nivo. "Problem Barselone je što je predvidiva, što Šarunas Jasikevičijus ima zamisao da koš bude postignut kako on hoće i onda se tu Egzum malo ne snalazi, a bolje ima prostora kad on nešto uradi, a ne kada mu se nešto striktno da, poput onog - E, ti, stani ovdje".

"Generalno, mislim da je ta predvidljivost značajan problem Barselone, jer ima dosta utakmica u kojima ne mogu da ubace i onda pucaju mentalno, a to smo vidjeli protiv Unikahe u Kupu. Kad uđu u crnu rupu u napadu, mislim da je lakše dati tačdaun Baltimoru sa Rej Luisom nego da oni postignu koš, jer oni sami sebe čuvaju. Barselona igra predvidljivo i glavni igrači dosta osciliraju u formi, imali su povrede, nisu mogli da uhvate ritam i kod njih je već i stvar samopouzdanja. Treća je godina kako prete titulom evropskog šampiona, ali nije se desilo.



"OK, izgubili su od Efesa u Kelnu pretprošle sezone, pred praznim tribinama, Sertač Šanli odigrao strašan meč, Larkin, Micić, radili su sve što radi Efes. Ipak, prošle godine je bilo razočaranje, jer je Barselona ušla kao favorit protiv Reala i čučnula. Uplašili su se u završnici, gledali su se. Laprovitola je preuzeo odgovornost, jer nije htio niko drugi. Oni su tu već imali veliku seriju pobjeda protiv Reala i onda čučnu na ključnom koraku, u meču za plasman u finale i onda još izgube titulu od Reala koji nije imao Pabla Lasa. To su baš dva ozbiljna udarca za ovaj projekat pod Jasikevičijusom. I onda vidiš da izgube od Asvela kod kuće, izgube od Bajerna, pa onda nekog nagaze 40 razlike, pomisliš 'evo ih', pa izgube od Saragose, od Unikahe, protiv koje vode 38 minuta i na facama im vidiš 'neće da se sklone', rekao je Avdić.

