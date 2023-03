PARTIZAN PRAVI U PRAVOM TRENUTKU, A ZVEZDA IMA BOLNU TAČKU! Edin Avdić: Možda je Luka Vildoza stvari vidio drugačije...

"Vječiti" rivali bili su tema najnovije epizode MONDO podkasta "Šesta lična".

Uoči evroligaških utakmica Crvene zvezde (protiv Baskonije u četvrtak) i Partizana (protiv Olimpijakosa u petak), u najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična" bilo je riječi o "vječitim" rivalima i njihovoj trenutnoj formi.

Komentarišući aktuelni trenutak Crvene zvezde, Edin Avdić osvrnuo se prije svega kratko na gostovanje crveno-bijelih Barseloni i na njihov poraz u završnici, u kojoj je Stefan Lazarević promašio zicer za izjednačenje. "On ima kvalitete, igra jako dobru odbranu, ali da je trebalo da ubaci - jeste. Bilo je i mnogo većih promašaja, ali to je kad nemaš prostor za grešku, a na takvim gostovanjima je mala margina", rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, Kampaco je odigrao najbolju utakmicu od kada je među crveno-bijelima.

"To je njegova prava igra, gde ne insistira samo na šutu za tri poena, već je i pravio prodore, bio agresivan, stvarao višak, delio asistencije, stavljao i sebe i saigrače u dobre pozicije. Da budemo pošteni, ne može on da igra kao u Realu jer nema ni takav kvalitet saigrača. Zvezda ima probleme - nema Nedovića i Dobrića, uz sve njihove probleme sa procentima. Nema ni Lazića da u ovoj fazi karijere odradi 10-ak minuta agresivne odbrane ili pogodi trojku iz kornera, ali sve u svemu - utakmica nije bila loša, naprotiv, Zvezda je imala šansu. Kad promašiš taj zicer, to je kao da neko odvrne čepić sa gume...".

Govorio je Edin i o Zvezdinim problemima.

"Zvezda treba da odradi posao u Evroligi, da gledaju da budu što bolje pozicionirani, nije isto kada si 10. ili 15. U ovom trenutku deluju dosta rastrzano. Vildozini potezi su u ovom periodu dosta kontraproduktivnii nije u ritmu sa ekipom. Možda je sada tu i nova uloga za njega, možda je sebe vidio kao prvog u jednom trenutku, tako je i igrao, on i Nedović su baš naizmjenično pravili svima probleme, imali dobar ritam. Tu se sad pojavljuje klasan igrač, Kampaco, realno bolji od njih dvojice, pa je možda tu gužva na bekovskim pozicijama, treba podijeliti uloge. Zvezda ne dobija puno od centara i to je u ovom trenutku prilično bolna tačka Crvene zvezde. Duško Ivanović je trener koji dosta mijenja i voli da igra sa velikom rotacijom. Osim Kampaca i evo sada Mitrovića protiv Barselone, nema tu puno raspoloženja u kontinuitetu".

Naredni rival crveno-bijelih je tim koji je ove sezone "dželat Real Madrida". "Stiže Baskonija, koja je i četvrti put dobila Real, sada opet u Madridu. Bila je vrhunska utakmica, igralo se na izuzetnom nivou i ta Baskonija je u borbi za plasman u plej-of i sada tu traži pobjedu. Oni ovo vide kao utakmicu u kojoj bi trebalo da dobiju", rekao je Edin.

"PARTIZAN? PRAVA FORMA U PRAVOM TRENUTKU"

Edin se osvrnuo i na trenutni trenutak Partizana, nakon velike pobjede protiv Efesa i nedjelju dana odmora nakon te utakmice.

"Partizan ima nukleus gdje ako staviš Madara u startnu petorku i ako ti nešto da, onda ulazi Egzum. Kako treneri vole da kažu, imam dva igrača na toj poziciji, ali da budu različiti. Uđe neko suprotan, fizikalac. Kad pogledaš Partizan, bude se različiti igrači u različitom dijelu sezone - opet sad imaš Nanelija koji je u velikoj formi, dok Papapetru manje-više i ne igra. Naneli tu pogađa iz driblinga. Smailagićeva forma raste, imao je važnu blokadu. Panter dugo ništa i onda se pojavi u završnici utakmice protiv Efesa... To je stvarno dobra rotacija na plejmejkerskoj poziciji, Madar - Egzum - Avramović. Niko nije čisti plej i svako donosi svoje".

"Ledej konačno izgara na terenu, ne bavi se samo svojim poenima. Pogađa veoma bitne šuteve. Više nije slučaj ono što smo gledali, da Lesor mora da ubaci 15 poena i da rilja više od 30 minuta da bi Partizan imao šansu. A kad imaš dovoljan broj igrača u formi, onda trener kao što je Željko Obradović može da eksperimentiše, pa i da stavi Papapetrua na poziciju 'pet. U pravom trenutku funkcionišu na najbolji način i svi doprinose".

Naredni rival crno-bijelih je Olimpijakos i biće to još jedan spektakl sa ogromnom težinom u Štark areni. "20.000 ljudi u Areni, rivalitet dva tima, Partizan u velikoj formi, sa velikim samopouzdanjem, vidjećemo kako će da se razvija utakmica, ali ne bi mi bilo nikakvo iznenađenje da Partizan dobije Olimpijakos. Ako uspiju da neutrališu Vezenkova na pravi način, a imali su nedjelju dana da se pripreme za to i slobodan vikend...".

