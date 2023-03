Zvezda po planu, mali odmor za Partizan! MONDO podkast Šesta lična - finiš ABA lige, a onda znamo šta slijedi!

Poslušajte najnoviju epizodu MONDO podkasta Šesta lična.

Još četiri kola do kraja!

Dobro, još pet...ako uračunamo one zaostatke. Ali kratko rečeno, ova ABA sezona se bliži svom finišu – redovna sezona se završava krajem aprila, a onda znamo i sami šta slijedi. Međutim, dajte prvo da završimo ovo što je pred nama.

Partizan je u nedjelju trebalo da igra u Podgorici, međutim ta utakmica je odložena za kraj aprila, pa će crno-bijeli imati dodatno vremena da se spreme za bitan meč sa Olimpijakosom. Pirejci dolaze u Beograd u odličnom raspoloženju, ali isto se može reći i za Partizan, koji je u velikom naletu forme. Nakon simultanke u Istanbulu protiv šampiona Evrope, Partizan je spreman da još jednom pobjedom u potpunosti otškrine vrata četvrtfinala. Možda baš ove nedjelje?

Što se Zvezde tiče, ona za kraj evropske sezone čeka još samo matematički proračun, kao i „odrađivanje“ preostalog posla. Malo je duša gledalo crveno-bijele protiv Studentskog Centra, i ambicije navijača su, logično, dosta splasnule. Daleko je sezona ipak od gotove, i ima još da se igra – možda ne previše u Evropi, ali u plej-ofu ABA lige itekako. Nije čak ni to prvo mjesto van dometa, iako će biti teško doći do njega. Vidjećemo može li Duško Ivanović da prestroji trupe i dođe do željenog rezultata.

Cedevita Olimpija zbila je redove i pobijedila Cibonu, te se njihova borba za treće mjesto i dalje nastavlja. Pobjedu je upisao i FMP, a jako bitan trijumf ostvarila je Mega koja će sad najvjerovatnije redovnu sezonu završiti na šestom mjestu. Kostur plej-ofa je skoro pa skroz formiran, a u cijeloj sezoni, zapravo, ostaju još dvije nepoznanice – ko će popuniti doigravanje tj. ima li Split neke šanse, i ko ispada direktno, a ko će u baraž. Što se ovog drugog pitanja tiče, utakmica u Čačku između Borca i MZT-a, na programu sljedeće nedjelje, daće mnoge odgovore na ta pitanja.

A mi? Mi odgovore standardno nemamo, ali imamo i nešto da ponudimo. Pa sad, valjda to bude dosta...za ostalo, vidimo se u četvrtak kada pričamo o NBA!

