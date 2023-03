Vildoza od "Bože moj, kakav igrač" DO ISPISNICE! Edin Avdić o derbiju: Partizan okrenuo Zvezdu, a odigrao "onako"!

Edin Avdić je u MONDO podkastu "Šesta lična" razgovarao sa Milošem Jovanovićem o "vječitom" derbiju između Partizana i Crvene zvezde u kome smo svašta vidjeli.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu Meridianbet poslije velikog preokreta u 21. kolu ABA lige i time su praktično obezbijedili prvo mjesto na kraju regularnog dijela sezone koje sa sobom donosi i prednost domaćeg terena. Na kraju je bilo 92:81 za Partizan, uprkos tome što je Crvena zvezda imala i 20 poena prednosti, nakon što su crno-bijeli odigrali užasno prvo poluvrijeme, ali su isto tako znali da njihov "vječiti" rival ove sezone umije da prokocka veliku razliku, podsjeća sportski komentator Edin Avdić u novoj epizodi podkasta "Šesta lična" sa Milošem Jovanovićem.

"Nervoza je pojela Partizan u prvom poluvremenu. Bili su stegnuti i ništa im nije išlo, statični napadi, a sa druge strane Kampaco je bio razigran. Ubacio je lude trojke, trčao kontre, imao slobodna bacanja, a onda... Svjedoci smo toga da Zvezda već neko vrijeme tone u drugom poluvremenu i toga je očigledno bio svjestan i Partizan i zato su se držali i pritiskali", kazao je Avdić i podvukao da je ključna sekvenca bila u završnici treće dionice.

"(...) Onda u završnici treće četvrtine kreće preokret Jama Madara koji ubacuje pet poena i asistira. Vildoza je petljao i odigrao lošu utakmicu i nakon izgubljene lopte i trojke Madara - tu je bilo jasno da kreće drama u posljednjoj dionici. Crvena zvezda je vodila čak 20 razlike i Partizan ih je okrenuo sa 'onako' igrom, nisu ušli u ludu seriju, nego malo po malo i stigli su ih."

Edin Avdić je podsjetio da situacija ne podsjeća toliko na prošlosezonske duele Crvene zvezde i Partizana i vjeruje da su crno-bijeli novom pobjedom poslali poruku svom najvećem rivalu.

"Prošle sezone smo gledali derbi Zvezde i Partizana kada je 'poludio' Aleksa Avramović. To je bila antologijska partija i mnogi su rekli da je potrebno ludilo Avramovića da Partizan dobije Zvezdu. Sada Partizan sa onakvom igrom, sa dosta grešaka i nervoze - okreće 20 razlike. Teško mi je da se sjetim da smo tako nešto vidjeli u derbiju. Imao je Partizan u Kupu imao prednost, i obično je Zvezda pravila preokrete, a sada se desilo skroz obrnuto i to uz skromnu partiju spoljne linije Partizana. Lesor je bio glavna osovina, solidne role Smailagića i Ledeja, ali bekovska linija nije blistala. Velika pobjeda Partizana i ogromna injekcija samopouzdanja", kazao je Avdić.

Avdić se osvrnuo i na probleme u igri Crvene zvezde koji počivaju prije svega na padu forme Luke Vildoza koji ne djeluje kao igrač koji je vodio ekipu u novembru i decembru, za šta kaže da nije iznenađenje.

"Vildoza je u ozbiljnom padu forme, ali pričali smo. Njegov stil je takav - igra hazarderski i kada ubacuje svi kažu 'Bože, kakav igrač', a kad mu ne ide uručio bi mu ispisnicu. To je takav igrač. Tri mjeseca je vukao Zvezdu, ali kažem nije jedan od onih koji će da izgleda 'onako'. Ili blista ili... To nikada nije dobro za ekipu kada konstantno gubiš dvocifrenu razliku u završnica utakmica, ma kakve god one bile. Kod Zvezde sada nije bitan protivnik, oni čim vide rezultat - nešto krene da se tresu ruke i to imaš u podsvijesti jer se ponavlja. Najveći udarac je bio PAO", kazao je Edin Avdić i prokomentarisao i zanimljivu izjavu Duška Ivanovića poslije završetka derbija u kojoj je poručio da će Zvezda na kraju pobijediti Partizan i da to znaju i svi u crno-bijelim redovima.

"Čuli smo izjavu Duška Ivanovića, meni je ono... Pokušaj da se ulije samopouzdanje, ali ne može to tek tako. U vrhunskom sportu je to kategorija koja se najteže stiče i najlakše gubi. Uvuče ti se nervoza i postaješ minus igrač i nije jednostavno sve te stvari raditi pred 20.000 ljudi. Partizan sada može da uđe u TOP8 i da obezbijedi prvo mjesto u ABA ligi što je puna šaka brade, a sjetite se kako je to izgledalo u jednom trenutku."

Pogledajte i cijelu epizodu podkasta "Šesta lična" u kojoj su Edin i Miloš pored analize derbija govorili i o njihovim šansama u Evroligi, ali dotakli su se i koncerata sa naglaskom na Sašu Matića.