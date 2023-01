Zvezdin tango u Podgorici i surovi Partizan! Šesta lična: Faku Kampaco kao uragan, crno-bijeli za udžbenike

Poslušajte najnoviju epizodu MONDO podkasta "Šesta lična".

Već smo svima dosadili pričama da je sezona duga, da ima puno utakmica, da ovo, da ono...i, što je najgore, ja vjerujem da vi nas pomno slušate. Ali znate ko nas ne sluša? Košarkaši Crvene Zvezde i Partizana. Njima je sve po mjeri...

Da je tako, pokazali su i u ovom kolu ABA lige, i činjenica da za sobom imaju naporno duplo EL kolo uopšte nije uticalo na to. Crvena zvezda je, nakon Reala i Monaka, „sišla“ do Podgorice i uz spektakularnu partiju Fakunda Kampaca deklasirala domaću Budućnost – Partizan je svoju evro-nedjelju amortizivao rekordnom pobjedom nad MZT-om u Areni.

Nestvaran je bio omaleni Argentinac u „Morači“. Crvena zvezda je, istorija pokazuje, teško stizala do bodova u mitskoj podgoričkoj hali, ali je u nedjelju uveče protutnjala kao uragan. Kampaco je na putu do indeksa 34 upisao dabl-dabl sa 14 poena i 12 asistencija, a za jedan zaista istorijski rezultat falile su mu dvije ukradene – završio je sa čak osam! Zdušno je pripomogao Luka Mitrović sa 21 poenom bez promašaj iz igre, a Zvezdaše raduje i sve bolja forma Ognjena Dobrića koji je bio jako efikasan u danu kada su Vildosa, Petrušev i Nedović imali manji stepen iskorišćenosti.

Partizan je ugostio fenjeraša iz Skopja, i u roku od „odmah“ im stavio do znanja da bodovi ostaju u Areni. Odmarao je Željko Obradović svoje jače štihove poput Matijasa Lesora i Kevina Pantera, ali ne može se reći da su ovi kojima je ukazao povjerenje olako shvatili posao. Sa nadrealnih 75% iz igre Partizan je oborio rekord takmičenja, a i 120 poena je klupski ABA rekord, pa se tako može reći da će ovaj meč pravac u jadranske udžbenike.

Ko drži korak sa vječitima? Cedevita je tu i dalje – pobijedila je Split i ostala u trci za najviši plasman. FMP je takođe tu, dok je do nove pobjede stigao Zadar, uz još jedan „bjelovarski dabl“ Luke Božića. Jedna od najluđih utakmica minulog kola viđena je u Laktašima, gdje je Mega poslije produžetaka uzela bodove na vrućem gostovanju – u epilogu trener Dragan Bajić podnio je ostavku, a na njegovo mjesto imenovan je Vlada Jovanović. Za kraj, da spomenemo i da Derbi dolazi na svoje, a dobru formu potvrdili su pobjedom u Draženovom Domu.

Sve to, a i mnogo više...dobro, ne mnogo više, hajde da se ne lažemo sada. Ali sve to imamo na meniju u novoj epizodi Šeste Lične, jadran edišn! Poslušajte, javite se, podržite, pa se čujemo opet u četvrtak kad ide en be a!

Uživajte!

