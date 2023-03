10, 9, 8... BROJIMO SITNO U NBA LIGI! Sakramengo Kings? Kako smo samo promašili!

Poslušajte najnoviju epizodu MONDO podkasta "Šesta lična" o NBA ligi

Izvor: MONDO

Novi četvrtak, novi NBA podkast! Još samo desetak utakmica ostalo je do kraja regularnog dijela sezone. Svode se računi, skraćuju se rotacije, favoriti ako mogu – odmaraju, ako ne, bore se za što bolju poziciju na tabeli. A ta pozicija mnogo toga može da odluči!

Ove nedjelje, sjetili smo se nekih starih prognoza, pa smo malo popričali na te teme. I znate šta, kako umije da bude kad smo nas dvojica u priči, ovo je bilo sjajno! Recimo, istok smo skoro skroz ispogađali, mada nešto nismo vjerovali u magiju Toma Tibodoa u Njujorku. Znate kako je kod „Tibsa“ – prvu sezonu svi igraju na 120%, drugu na 70%, a u trećoj se dogovore u kojem pravcu idu. Čini se da su odabrali da idu naprijed!

Naravno, najdraže nam je bilo da se sjetimo naše prognoze da će Filadelfija doći do NBA finala. Ta prognoza djeluje ekstra-pametno nakon ove svježe serije Siksersa, u kojoj su ubrali osam vezanih trijumfa, a Džoel Embid se uzdigao do lidera u MVP trci. Ostalo je sve manje-više pogođeno, osim Detroita koji smo baš krupno promašili... Mada, to je nekako i u našem stilu!

Što se zapada tiče, tu smo već slabiji. Recimo, vidjeli smo Kliperse na prvom mjestu – oni su sad tamo negdje oko petog, ali i dalje vjerujemo u njihov plej-of potencijal. Mogu ti momci mnogima da zapapre kad se uđe u doigravanje...Denver smo vidjeli druge, ali eto ih na prvom mjestu – najviše smo naravno promašili za Sakramento, koji se bori za drugo mjesto sa Memfisom (koje smo omašili svega za par pozicija). Dža Morent samo što se nije vratio, i biće Grizliji neugodni... Ali vidjećemo kako će se izboriti u seriji sa recimo Golden Stejtom, koji polako, ali sigurno, klizi sa svog trona. Teška je pozicija ako vam ni Karijevih pedeset poena ne garantuje pobjedu, a to je upravo problem ekipe Stiva Kera!

Imamo, naravno, i mali osvrt na NCAA takmičenje, ali većinu smo minuta proveli pričajući o NBA. Dobro, i o nekim manje košarkaškim temama, ali na to ste već navikli... Kad se sljedeći put budemo gledali, mnogo toga će već biti poznato, pa uživajte u jednom od posljednjih NBA podkasta u kojem ekonomišemo sa više nepoznatih!

Uživajte, pa se opet vidimo sljedeće nedjelje!