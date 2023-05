"ĆUTAĆU ZA MAME KOJE SADA VRIŠTE" Potresna poruka supruge Nikole Jokića o masakrima u Srbiji

Supruga Nikole Jokić oglasila se povodom zločina u Beogradu i Mladenovcu

Izvor: MN PRESS

Supruga najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića, Natalija Jokić, ostavila je emotivnu poruku poslije masovnih pucnjava u Srbiji i pokolja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, gje je ubijeno devet osoba, kao i u okolini Mladenovca, gdje je ubijeno osmoro.

"Ćutim! I molim se da Bog podari snage svim mamama da prežive dane pred njima, jer će svi drugi pričati. Ćutaću za mame koje sada vrište, jer im se srušio cijeli svijet", napisala je ona.

Njen suprug Nikola bio je potresen dok je govorio o ubistvima u Srbiji. On je Amerikancima objasnio da se to do sada nije događalo u njegovoj zemlji. "To je nešto što je nezapamćeno u Srbiji. Žao mi je zbog svega kroz šta te porodice prolaze. To je nešto za šta nećeš da čuješ. Zatekne vas kad se desi tako nešto tako blizu vama, u Srbiji, gdje se to nikad nije desilo", rekao je Nikola.

NBA superstar i Jokićev prijatelj, Luka Dončić, ponudio je da pokrije sve neophodne troškove porodica žrtava.

