NIJEMCI NE SPAVAJU PRED FINALE! Denis Šreder otkrio: Amerikanci su nam rekli - idite i pobijedite Srbiju (VIDEO)

Denir Šreder ne spava i od Amerikanaca dobija čestitke, želje i pozdrave pred finale Svjetskog prvenstva sa Srbijom. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića

Denis Šreder je uspio da Njemačku dovede do još jedne medalje! Predvođeni iskusnim plejmejkerom prvo su na Eurobasketu došli do bronze, a sada imaju u džepu makar srebro na Mundobasketu.

“Igramo košarku i takmičimo se na najvišem nivou, svaka utakmica je za mene ista. Naravno, ovo je finale Mundobasketa, počastvovan sam što ću igrati u finalu protiv Srbije. Na kraju dana, ovo je samo košarkaški meč. Prošli smo kroz istu rutinu koja nas je dovela do ovdje. Radili smo dobro i pokušaćemo da isti intezitet prenesemo na parket u nedjelju. Ako budemo radili ono što inače radimo, možemo da završimo posao. Svi su mentalno spremni, niko ovu situaciju ne uzima zdravo za gotovo. Imamo još jednu utakmicu, čeka nas teških 40 minuta", počeo je svoje obraćanje pred finale kapiten Nijemaca.

Ovi uspjesi bi morali da doprinesu popularnosti sporta u njegovoj domovini i on se tome iskreno nada. Zato je sada lider mlađima, kao što su nekada stariji u timu pomagali njemu da postane bolji.

"Nadam se da će košarka postati atraktivniji i da će se više pažnje posvetiti košarci u Njemačkoj. Igram već deset godina, od tada do danas se već vidi ogromna razlika. Drago mi je što sam bio dio toga, što smo stavili Njemačku na košarkašku mapu. Pokušaćemo da pomognemo i ostalima, mladim igračima da porastu, kao što su i meni drugi pomagali kada sam počinjao", dodao je on.

Imao je jako loš meč u četvrfinalu kada je protiv Letonije šutirao 4/26, a onda je protiv Amerikanaca ubacio 17 poena uz 9 asistencija.

“Ne mogu da kontrolišem to da li ću da ubacim šut ili ne. Ali, da ostanem pozitivan u svakom trenutku i saigračima dajem samopouzdanje u svakom trenutku, bez obzira na moje pogotke i promašaje, to treba i da bude moje zaduženje kao lidera ovog tima. Moram da ostanem pozitivan u svakom trenutku, uživamo zajedno i u svakom trenutku ovog turnira", pojasnio je svoj stav prema igri Šreder.

Da li očekuje težak posao protiv Alekse Avramovića, Stefana Jovića i Ognjena Dobrića koji će se smjenjivati kada ga budu čuvali? "Ovo je finale. Svaka utakmica u nokaut fazi je teška. Nama nije bilo lako ni u Japanu tokom prve dvije faze, jer smo igrali protiv teških protivnika. Svi su rivali teški, pogotovo kada se dođe do nokaut faze. Želimo da budemo tim koji najviše radi tokom 40 minuta utakmice i nadam se da ćemo uspeti da ispunimo naš cilj", dodao je on, a onda se osvrnuo i na to što nije mogao da spava posle pobede nad SAD: "Legao sam da spavam kasno, uživao sam sa porodicom, saigračima. Ispisali smo istoriju, niko nije vjerovao da ćemo doći dovde… kada bismo ispisali istoriju, na Filipinima, u Manili, to je nešto posebno. Prošle noći nisam mnogo spavao, ali večeras ću se odmoriti."

Igrao je polufinale protiv Ostina Rivsa, svog doskorašnjeg saigrača u taboru Los Anđeles Lejkersa, a on mu je nakon meča poželio da uzme zlato.

"Ostin mi je rekao, idite do kraja i osvojite zlatnu medalju. On i ja imamo poseban odnos, ono što je uradio u Lejkersima je nevjerovatno i biće zvijezda u ligi. Ohrabrio mi je da pobijedimo i na posljednjoj utakmici", otkrio je on.

Mnogo tijesnih utakmica uspjeli su Nijemci da dobiju na ovom turniru i vidi se da su sazrili kao tim i da imaju mnogo samopouzdanja. "Imali smo tijesne utakmice protiv Australije i Letonije, zato i kažem, ovaj tim je poseban, nebitno u kom smo položaju i situaciji uvijek tražimo način da pobijedimo. Nikada ne paničimo, ostajemo zajedno i to moramo da uradimo sutra."

A šta bi se desilo ukoliko bi zaista pobijedili Srbiju? "Bilo bi to ludo, nevjerovatno, kada bismo pobijedili sutra. Daćemo sve od sebe. Biti u svlačionici sa momcima, saigračima, to je nestvaran osjećaj. Svi uživaju, a za mene bi to bila najveća stvar u životu, ne računajući porodicu i djecu", završio je Šreder.