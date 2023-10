POČELO JE - Otkazan meč Evrokupa u Izraelu!

Duel Evrokupa između Kaledonija Gladijatorsa i Elicur Ramle je otkazan.

Bjesni rat između Hamasa i vojske Izraela u ovoj azijskoj državi, a to pravi haos i u sportu. Partizan je posljednji tim koji je otišao u Izrael prije nego što je rat počeo, a prva ekipa koja nije mogla tamo je tim Kaledonija Gladijatorsa. Ovaj škotski tim je trebalo da ide u Kirjat Menašem u četvrtak.

Tako je bio zakazan duel Evrokupa za žene između Kaledonije i Elicur Ramle, ali od te utakmice neće biti ništa. Elicur Ramla igra u predgrađu Jerusalima i tamo nema nikakvih uslova za igranje utakmice.

Iz Izraela se nedavno javio i bivši košarkaš Crvene zvezde Džon Holand koji je naglasio da je stanje napeto i da svakodnevno može da čuje bombe!

"Trenutno sam u Izraelu. Počelo je bombardovanje i prilično je ludo, čovječe. Imali smo dosta upozorenja da se ide u sklonište, zbog kojih smo morali da uđemo unutra. Ako pogledate ulice, prilično su prazne sada. Zapravo, ima nekoliko ljudi, ali, da, možeš čuti bombe, nekoliko njih smo mogli i da osjetimo pomalo, i jednostavno moramo ostati u skloništu u našoj sobi. Sklonište ima dvostruko staklo i čini se da imaju neku čeličnu prepreku ili nešto slično. Prilično je, prilično je jezivo, neću da lažem. Ovo je zapravo drugi rat u kojem sam bio. Bio sam u Rusiji kad su napali Ukrajinu, ali to je bilo malo drugačije jer zaista ne osjetiš to, znaš, osim pada vrijednosti rublje i takvih stvari. Zaista ne osjetiš bombe kao što osećaš ovde, osjećaš bombe koje eksplodiraju. Dakle, u najmanju ruku je bio zanimljiv dan i vidjećemo šta će biti sutra. Govore o treningu. Ne mislim da ćemo trenirati. Uh, ne znam. Ne znam šta će se desiti, ali znate, samo dokumentujem ovo za svaki slučaj... Ali, da, to je otprilike sve od mene trenutno. Siguran sam. Osjećam se relativno sigurno. Dakle, to je život. Javiću vam se ponovo", poručio je Holand.