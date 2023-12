POLUVRIJEME: Borac na plus 13 protiv Makedonaca – TFT postigao samo sedam poena u drugoj četvrtini!

Igrači Zorana Kašćelana imaju dvocifrenu prednost nakon prva dva kvartala.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

KK Borac Banja Luka na dobrom je putu da ABA 2 turnir u Širokom Brijegu završi pobjedom, s obzirom na to da ima prednost od trinaest poena u odnosu na skopski TFT:

TFT SKOPLJE – BORAC BANJA LUKA 21:34, u toku

Od početka meča na Pecari banjalučki tim, koji je primio samo sedam poena u drugoj dionici, bio je taj koji je kontrolisao rezultat. Tako je nakon 0:5 i 3:9 na startu utakmice došao, trojkom Džozefa Plezanta, do prednosti od sedam poena (12:19), koliko je imao i pred start drugog kvartala.

U tom periodu su igrači Zorana Kašćelana u par navrata imali i plus devet, da bi potom na manje od četiri minuta do kraja druge četvrtine maksimumom Borisa Dragojevića iz situacije 2+1 prvi put došli do dvocifrenog "viška" (19:29).

Praktično u narednom napadu, Vuk Bošković je trojkom iz "ćoška" odveo Borac do još većeg vođstva, koje je uspješno sačuvano do odlaska na 15-minutni odmor.

KK Borac Banja Luka ovom utakmicom završava nastup na trećem od pet turnira Druge ABA lige.

Četvrti se igra od 29. januara do 5. februara u Novom Sadu, a posljednji ponovo u Širokom Brijegu, od 18. do 24. marta.

Na oba turnira biće odigrana po tri kola.

Uskoro opširnije...

TFT SKOPLJE: Simons, Nikolovski, Verc, Luj, Tašovski, Krstevski, Nikolov, Nuri, Stojanov, Hoton, Ifedže.

BORAC BANJA LUKA: Ateljević, Dragojević, Adamović, Grubelič, Gavrić, Šešlija, Plezant, V. Bošković, Delalić, S. Bošković.

(mondo.ba)