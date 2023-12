Borac serijom 18:3 slomio Leotar i slavio u Boriku! Trebinjci postigli samo sedam poena u posljednjoj četvrtini!

Crveno-plavi su u Boriku upisali petu pobjedu u sezoni savladavši trebinjske košarkaše.

Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

KK Borac Banja Luka trijumfovao je ove subote nad Leotarom rezultatom 72:59 u okviru desetog kola Lige BiH, što je bila peta pobjeda za crveno-plave u sezoni:

BORAC BANJA LUKA – LEOTAR 71:59

(18:15, 16:18, 16:19, 21:7)

Uvodni minuti meča pripali su Trebinjcima, koji su crveno-plavima dopustili da prve poene iz igre postignu tek nakon četiri minuta igre.

Bila je to trojka Amsala Delalića za 4:7, koja je i pokrenula Banjalučane, koji su na prvu dvominutnu pauzu otišli uz plus od tri poena (18:15).

Pripala im je i prva polovina druge dionice, kada su na svojoj strani imali prednost i od devet poena (26:17), ali je uporna trebinjska ekipa u preostalom vremenu do kraja poluvremena uspjela da se izvuče iz te situacije, ne dozvolivši domaćim igračima da se odlijepe.

Trojkom Nemanje Milidragovića, prišli su na minus jedan (34:33) 40-ak sekundi prije kraja, potom su nakon neiskorištenog napada diomaćih imali priliku da novom trojkom na odmor odu uz prednost, ali Vasilije Milović nije bio precizan.

Tim crnogorskog stručnjaka je prednost održavao sve do tri i po minuta do kraja treće dionice, a u jednom trenutku iznosila je i šest poena (46:40).

Izvor: Promo/KK Borac

Međutim, do kraja tog perioda, gosti su preokrenuli rezultat serijom 12:2 i došli do plus četiri (48:52), međutim u posljedjnoj dionici se Leotar "ugasio".

Za osam i po minuta tog perioda, Trebinjci su samo jednom poentirali iz igre, što je Borac znao da kazni.

Velikom serijom 18:3, koja je zaključena trojkom Vuka Boškovića, crveno-plavi stigli do dvocifene prednosti (66:55) na manje od dva minuta do kraja, čime je pitanje pobjednika u ovom duelu bilo riješeno.

Borac Banja Luka se tako nakon pet vezanih poraza u prvenstvu vratio na pobjednički kolosijek, spojivši dvije pobjede, pa je u ovom trenutku na petom mjestu uz polovičan učinak, odnosno u grupi timova koji imaju po pet pobjeda i isto toliko poraza (Borac, Leotar, Orlovik).

BORAC BANJA LUKA: Dragojević 6, Grubelič 9, Šešlija 10, Vest 9, Plezant 7, Ateljević 7, Protić, Adamović, Popović, Gavrić 4, Bošković 11, Delalić 8. Trener: Zoran Kašćelan.

LEOTAR: Đurasović 7, Glogovac 6, Šakotić 9, Milović 13, Bojanić 12, Gobović 2, Adžić, Marković, Rikalo 3, Milidragović 5, Vučinić, Milanović 2. Trener: Marko Ičelić.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – 10. kolo

Subota:

Promo – Bosna Meridianbet 88:79

Borac Banja Luka – Leotar 71:59



Spars – Sloboda 94:102

Nedjelja:

Slavija – Posušje (18.00)

Mladost – Prijedor-Spartak (19.00)

Odigrano u petak:

Široki – Orlovik 80:59







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)