Borac tone ka donjem dijelu tabele! Crveno-plavi nanizali pet poraza - debakl u Boriku protiv Bosne!

Banjalučki košarkaši su u krizi rezultata, vezavši pet uzastopnih neuspjeha u Ligi BiH. Ove nedjelje su ubjedljivo poraženi u Boriku u duelu sa Bosnom.

Košarkaši Borca ne uspijevaju da se vrate na pobjednički kolosijek u Ligi BiH.

Već više od mjesec dana izabranici crnogorskog stratega Zorana Kašćelana ne znaju za trijumf, a katastrofalan niz nastavljen je i večeras, poslije derbija sa Bosnom Meridianbet u Boriku, koji je završen ubjedljivom pobjedom "studenata", razlikom od 17 poena:

BORAC BANJA LUKA – BOSNA MERIDIANBET 57:74

(21:11, 9:20, 13:21, 14:20)

Odlično su igrači koje predvodi Zoran Kašćelan počeli takmičenje u bh. eliti. Upisali su tri pobjede u isto toliko utakmica, a onda je uslijedio potop. Posljednji trijumf zabilježen je 21. oktobra u Donjem Vakufu, nakon čega je nanizano pet neuspjeha, pa slabiji učinak od crveno-plavih imaju samo ekipe koje se nalaze na posljednje tri pozicije – Mladost, Promo i Slavija.

U dresu KK Borac Banja Luka večeras je debitovao novajlija Sandi Grubelič. Za nešto više od 20 minuta na parketu, Slovenac je postigao šest poena i uhvatio pet lopti.

Kad je riječ o večerašnjem duelu, Borčevi igrači pružili su dostojnu partiju samo u prvoj četvrtini, tokom koje su, između ostalog, i stekli maksimalni plus u ovoj utakmici. U prvom desetominutnom kvartalu bilo je 19:7 za Borčeve igrače, potom je u drugoj četvrtini na semaforu Borika pisalo 25:13 poslije dva minuta igre u drugom periodu, nakon čega se domaćin "ugasio".

Do kraja susreta, u preostalih 28 minuta, Borac je postigao još samo 32 poena, dok je Bosna sa druge strane nakon minus 12 zagospodarila terenom i do kraja meča postigla čak 61 poen, te je tri minuta prije kraja meča imala i plus 23 (51:74).

U pobjedničkom sastavu četiri košarkaša postigla su dvocifren broj poena. Tri igrača su se zaustavila na 12 (Vojin Ilić, Milivoje Božović i Jure Zubac), ali je najistaknutiji bio Sead Hadžifejzović sa tri poena više. U Borcu je jedini "dvocifreni" bio Boris Dragojević (11).

BORAC BANJA LUKA: Dragojević 11, Šešlija 8, Vest 7, Bošković 8, Delalić 9, Ateljević 6, Protić, Adamović., Grubelič 6, Popović, Čovičković, Plezant 2. Trener: Zoran Kašćelan.

BOSNA MERIDIANBET: Ilić 12, Božović 12, Pašalić 5, Karuters 5, Zubac 12, Jovanović 9, Ćurevac 1, Mašić,. Verlašević, Džafić, Linč-Denijels 2, Hadžifejzović 15. Trener: Aleksandar Damjanović.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – 8. kolo

Nedjelja:

Mladost – Leotar 78:79

Borac Banja Luka – Bosna Meridianbet 57:74

28. novembar:

Spars – Orlovik

Odigrano u subotu:

Prijedor-Spartak – Sloboda 102:98

Promo – Posušje 84:91

Široki – Slavija 102:71







