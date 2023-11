Zoran Kašćelan objasnio seriju poraza Borca: Zgusnut raspored na dva fronta i mala rotacija, ali ispunićemo ciljeve

Trener Borca Zoran Kašćelan analizirao je za MONDO razloge serije poraza koje su zabilježili banjalučki košarkaši u posljednjih mjesec dana.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Crveno-plavi košarkaši su od kraja oktobra do kraja novembra zabilježili sedam poraza na osam utakmica u prvenstvu Bosne i Hercegovine i Drugoj ABA ligi.

Jedini trijumf zabilježen je u regionalnom takmičenju protiv slovenačkog Šenčura, dok su se porazi nizali, posebno u šampionatu BiH - čak pet mečeva zaredom, uključujući i posljednji od sarajevske Bosne u dvorani "Borik" (57:74).

"Nalazimo se u rezultatskoj krizi, sinoćnji poraz protiv Bosne je dokazao da nismo još uvijek uhvatili pravi ritam. U najavi sezone smo rekli da nas očekuje dosta oscilacija sa izmijenjenim sastavom, s manjim ambicijama smo i ušli, ali treba biti objektivan i reći da imamo jako puno kadrovskih problema od samog početka i uz ovako zgusnut raspored mislim da smo platili ozbiljnu cijenu s jako malom rotacijom. Prije svega, svježina zbog igranja na dva fronta nam nedostaje najviše i zato je ekipa upala u krizu", rekao je Kašćelan na početku razgovora za naš portal.

Prema njegovim riječima, sarajevski "studenti" su se ove sezone dosta pojačali i imaju najjaču ekipu u prvenstvu BiH.

"Pokušali smo da napravimo reakciju protiv, po meni, najjače ekipe u ligi, koja ima jasne ambicije se bori za sami vrh i plasman u Drugu ABA ligu. U prvom dijelu je to izgledalo zadovoljavajuće, u drugom smo pali, a naravno da je to iskusna i kvalitetna sarajevska ekipa iskoristila. Vjerujem u moje momke i siguran sam kad se vrate, prije svega kapiten Srđan Gavrić, koji je izuzetno važan u rotaciji, pa Teodor Simić, koji ima mononukleozu. Oni su već duže van stroja, pa Srđan Bošković takođe, Džozef Plezent se tek vratio poslije duge pauze...To sve ostavlja traga i neiskusna ekipa ne može da nadomjesti taj nedostatak. Nije opravdanje što smo u ovako velikoj seriji neuspjeha, ali treba uzeti u obzir da smo igrali šest mečeva u 18 dana i da je jako teško igrati na dva fronta protiv timova koji se, osim Širokog, pripremaju samo za jednu utakmicu sedmično. Vjerujem da ćemo sa još boljim radom izaći iz krize i kad nam se kompletira sastav, imati veći kvalitet. Naravno, slijede ozbiljne analize poraza, prvenstveno od Posušja i Orlovika, to su mečevi koje smo trebali dobiti. Bosna s druge strane ima kvalitet više iako se nismo predali unaprijed".

Ipak, crnogorski stručnjak uvjeren je da će se Borac ubrzo vratiti vratiti pobjedama.

"Drago mi je da smo izišli iz teškog perioda i zbog velikog broja mečeva praktično igrali bez treninga. Sad ćemo imati više vremena da prirremimo za susret potiv Slobode u Tuzli i želimo naravno da se što prije vratimo na pobjednički kolosijek. Svjesni smo od početka sezone da će biti teška godina, ambicije su manje, cilj nam je plasman u 'Ligu 6' i uvjeren sam da ćemo to ostvariti. U ABA ligi 2 takođe želimo da pružimo što bolje partije i ako se ukaže prilika, vjerujem da ćemo je iskoristiti".

Iako posljednji rezultati nisu adekvatni renomeu niti očekivanjima navijača banjalučkog kluba, Crnogorac je istakao i jednu bitnu stvar za Borac, a to je prilika za mlade košarkaše.

"Za kraj, želio bih da kažem da bez obzira što nam nedostaju od početka sezone tri-četiri važna košarkaša u rotaciji veliki plus za banjalučku košarku je što su igrači iz Akademije Boris Dragojević, Srđan Adamović i Kristijan Ateljević dobili značajne uloge i prikupljaju neophodno iskustvo koje će im sigurno puno značiti u nastavku", zaključio je Kašćelan.

"SLOVENAC RASTERETIO ORGANIZACIJU IGRE"

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U dresu Banjalučana protiv Bosne debitovao je slovenački novajlija Sandi Grubelič, koji je za nešto više od 20 minuta na parketu, postigao šest poena i zabilježio pet skokova.

"Pokušali smo da reagujemo, svjesni da nam treba svježe krvi, a prije svega kvaliteta. Grubelič je igrač koji će nam u spoljnoj liniji pomoći oko organizacije i donijeće neophodno iskustvo. Samim tim će i da rastereti Džeroda Vesta i Dragojevića. Trebaće mu malo vremena da se privikne na naš sistem, ali sigurno će donijeti kvalitet".