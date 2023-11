Banjalučani prekinuli niz poraza – crveno-plavi pobijedili nakon pet neuspjeha, Šenčur slomljen u posljednjoj četvrtini!

Igrači KK Borac Banja Luka trijumfovali su nad slovenačkim predstavnikom u ABA 2 ligi.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Ekipa KK Borac Banja Luka prekinula je ove srijede negativan niz!

Crveno-plavi su nanizali pet poraza u svim takmičenjima, ali večeras su, u drugom meču ABA 2 turnira na Zlatiboru, trijumfovali nad Šenčurom i vratili se na pobjednički kolosijek:

BORAC BANJA LUKA – ŠENČUR 65:56

(19:15, 14:20, 10:11, 22:10)

Početkom druge četvrtine, crveno-plavi su prvi došli do osjetnije prednosti (23:15), međutim slovenački klub imao je spreman odgovor na to. Igrači kojima komanduje bivši srpski košarkaš i nekadašnji prvotimac Šenčura Miljan Pavković napravili su seriju 15:2 i poveli sa plus pet (25:30) polovinom drugog kvartala.

Preostali minuti drugog kvartala protekli su u egal-igri, a prvo poluvrijeme je na kraju zaključeno poenima Balše Dragovića za 33:35.

Dva minuta prije isteka treće dionice, ponovo je Pavkovićeva ekipa imala prednost od pet poena (41:46), ali je banjalučki tim u narednih 4-5 minuta serijom 8:0 došao do plus tri (49:46).

Nakon par minute igre u egalu, plejmejker crveno-plavih Džarod Vest, koji je do tad postigao samo četiri poena, preuzeo je odgovornost. Prvo je poentirao uz faul, iskoristivši dodatno slobodno bacanje, za55:49, da bi potom, tek iz šestog pokušaja, bio precizan i van linije od 6.75 metara, za najveću prednost na ovom meču (60:51).

Izvor: ABA 2 liga

Crveno-plave je do pobjede predvodio Amsal Delalić sa 19 poena i sedam skokova, dok je Džarod Vest uknjižio deset.

Kod Sloenaca, po deset poena su postigli Matej Čibej i Alen Malovčič.

Treći, a ujedno i posljednji meč na ovom turniru, KK Borac Banja Luka će odigrati u subotu, kada će sa početkom u 12.00 časova ukrstiti koplja sa MZT-om.

BORAC BANJA LUKA: Ateljević 4, Dragojević 6, Radaković 4, Adamović 4, Gavrić, Šešlija 6, Vest 10, Plezant 6, V. Bošković 6, Delalić 19, S. Bošković.

ŠENČUR: Čibej 10, Novak 8, Ožegovič 6, Kmetič 5, Murić 8, Zulić, Martinčić, Đapa 3, Dragović 6, Malovčič 10, Petrovič, Rudović.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)