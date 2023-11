Borac u lošem raspoloženju dočekuje ABA 2 turnir na Zlatiboru, Kašćelan poručuje: Spremni smo za sve izazove!

Borčevi košarkaši nanizali su četiri poraza, od čega tri u Ligi BiH, pred put na Zlatibor.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Igrači KK Borac Banja Luka nanizali su četiri neuspjeha u svim takmičenjima.

Nakon minimalnog poraza (66:67) od Podgorice u drugom kolu ABA 2 turnira u Subotici, crveno-plavi su neočekivano uknjižili tri kiksa u Ligi BiH (Široki 64:71, Slavija 80:77 i Posušje 69:77), te u negativnom raspoloženju dočekuju drugi ABA 2 turnir, koji se od ponedjeljka (13.11.) do nedjelje (19.11.) održava na Zlatiboru.

Na srpskoj planini igrači Zorana Kašćelana, koji su nakon dva jadranska kola na petom mjestu, odigraće tri meča. Prvi je zakazan za ponedjeljak, kada će od 15.00 časova koplja ukrstiti sa Spartakom, kojim odnedavno komanduje bivši trener Igokee m:tel i Partizana Vladimir Jovanović, nakon čega slijede okršaji sa Šenčurom (srijeda, 18.00) i MZT-om (subota, 12.00).

"Na Zlatiboru smo spremni za izazove! Iako se suočavamo sa kadrovskim problemima koji utiču na naš rad i rezultate, putujemo s ciljem da pokažemo bolju igru nego što smo to pokazali u posljednjim utakmicama domaće lige. Prva utakmica protiv Spartaka, favorita za ulazak u ABA 1 ligu, predstavlja veliki izazov, ali će nam to dati više motiva. U susretima protiv Šenčura i MZT-a želimo pružiti maksimum i nadamo se da će to biti dovoljno za pobjedu. S obzirom da imamo mladu ekipu, očekujemo oscilacije, ali spremni smo na sve", poručio je crnogorski strateg pred zlatiborski turnir.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)