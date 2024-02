Šta Srbiji treba za plasman na Olimpijske igre? Kalkulacije su jasne - ovo su sve opcije!

Srbija je pobijedila Brazil i došla na korak do Olimpijskih igara.

Košarkašice Srbije došle su na korak do plasmana na Olimpijske igre. Pobijedile su Brazilke i to na njihovom terenu u Belemu (72:65). Da je Ivana Raca pogodila oba slobodna bacanja u posljednjim sekundama Srpkinje bi već sada imale vizu za Pariz u džepu, ovako će morati to da obezbijede večeras.