Milutin Aleksić kritikovao je Nemanju Nedovića.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen/MN press

Crvena zvezda izgubila je u Monaku, a Nemanja Nedović je na tom meču odigrao 19 minuta i dao samo dva poena. U meču u kom nisu igrala petorica igrača (Miloš Teodosić, Nikola Topić, Dejan Davidovac, Dalibor Ilić i Trej Tompkins) očekivalo se da će srpski košarkaš preuzeti veću odgovornost.

Tako smatra bivši igrač Zvezde Milutin Aleksić koji je sada u ulozi stručnog konsultanta. Najefikasniji u timu sa Malog Kalemegdana bili su Luka Mitrović (18, 10sk), Jago Dos Santos (16, 5as) i Džoel Bolomboj (12, 8sk).

"Jesu dobro odigrali, oni su konstantni igrači, meni je žao što tu nema Nemanje Nedovića koji ima ugovor i sljedeće godine. S obzirom na godine, reputaciju, finansijsku težinu svog ugovora, ovakve mečeve ne iskoristi bolje. Jako to ide na njegovu štetu", počeo je Aleksić analizu za "Sport klub".

Nastavio je da objašnjava u istom dahu.

"To je igrač koji posjeduje izuzetne košarkaške kvalitete, individualne i atletske. Ovo su idealne utakmice da u meču bez Teodosića preuzme minutažu, teške šuteve, iskreira kada je najteže. Nekoliko utakmica ga već ne primjećujemo na terenu, a nije stvar povrede ni bilo kojih drugih aspekata. Nekada nema naviku da pravi faulove, onda to kada uradi izbaci sebe iz ritma. Jeste igrač ritma, što ove sezone Zvezdi i te kako fali. Nemanja Nedović u kontinuitetu."

Vidi opis Nedović igra na svoju štetu! Aleksić kritikuje Nemanju: Neprimjetan je na terenu već neko vrijeme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Podsjetio je novinar Milutina da je Nemanja nekada igrao na poziciji plejmejkera i da je možda mogao to da igra u Zvezdi u nedostatku pravog organizatora igre.

"To je pitanje za Sferopulosa, vjerujem da je probao na treningu i da bolje zna odgovor od mene. Ne djeluje mi da može da odigra na poziciji jedan u ovom momentu. Sjećam se sporadično da sam pratio njegove partije dok sam bio igrač, ne sjećam se da je briljirao na tom mjestu. On je bek šuter, egzekutor koji treba da svoju ideju fokusira na onome što najbolje radi, što je lakoća postizanja poena. Da može da pomogne, vjerovatno može, ali smatram da bi Sferopulos to radio i da ne bi gurao Hangu na to mjesto. Po mom mišljenju Adam ne radi to na onom nivou na kom se očekuje, nije na lošem nivou, samo nije dovoljan nivo da se dobijaju mečevi u Evroligi. Vraćam se na tu lakoću postizanja poena i u tome se Nemanja muči", zaključio je Aleksić.

Nedović ove sezone u Evroligi prosečno bilježi 13,1 poen, 2,2 asistencije i 1,6 skokova po utakmici. U ABA ligi mu je prosjek 12,3 poena, 2 skoka i 3,8 asistencija.