Trener Makabija poslije Zvezde: Volim Srbe, to je specijalno!

Izvor: Youtube/ KK Crvena zvezda Meridianbet /Printscreen

Makabi iz Tel Aviva je uspeo da potpuno preokrene i da posle minusa od 16 poena pobedi Crvenu zvezdu 84:80 u "Beogradskoj areni". Tom pobedom su realno prebrinuli brige oko prolaska u nokaut fazu takmičenja, ali ih do kraja sezone sada u trci za jedno od prvih šest mesta.

Posle meča trener Oded Kataš je istakao da je njegov tim stegnuto ušao u meč i da je došao do prednosti čim je došlo do opuštanja. Kada je Makabi odigrao agresivno kako ume, uspeli su da preokrenu.

"Dva potpuno drugačija poluvremena, bila je ovo teška utakmica. Imali smo jako težak duel sa Crvenom zvezdom, a i tradicionalno protiv njih deset godina nismo pbedili ovde. U prvom poluvremenu smo bili nervozni to se videlo na načinu na koji smo igrali defanzivno i ofanzivno. Gubili smo 16 razlike, a tokom poluvremena smo pričali da moramo da se opustimo malo. Ako hoćemo da pobedimo moramo da igramo naš stil igre, moramo da budemo agresivni, konzistentni, ali i da se opustimo. To je zapravo ključ pobede. Imali smo tri-četiri dobra minuta u trećoj četvrtini koja su promenila tok utakmice. Ovo je jako bitna pobeda ako želimo da ostvarimo svoje ciljeve. Imamo i uspomene iz ove dvorane kada smo vodili 24 poena protiv Partizana, pa smo izgubili", rekao je Oded Kataš.

Otkad je počeo rat Izraela i Palestine Makabi se skućio u Beogradu, pa na ovo gostovanje nisu ni putovali. Igraju mečeve Evrolige u "Pioniru", a iako to nije isto kao kada su u Tel Avivu on je naglasio da je Beograd sjajan domaćin Izraelcima.

"Znate domaći teren nije samo hala u kojoj igrate. Tu su i navijači i atmosfera i toga nema. Želim da vam kažem da naravno da želimo da igramo u Tel Avivu, ali otkada je rat počeo mislim da smo našli najbolji drugi dom koji smo mogli da nađemo. Ljudi u Srbiji i Beogradu su sjajni prema nama. Veoma je posebno i mogu da budem jako emotivan kada pričam o tome. Ja to jako cenim. Ja kao čovek, mi kao klub, kao tim. Za nas je to što smo ovde tako da se osećamo kao da smo kod kuće. Kažem te stvari jer je ovde u pitanju mnogo više od košarke. Za nas je zaista posebno. Ja sam uvek voleo Srbe, uvek sam voleo Beograd, specijalno je to za nas i ne uzimamo ove stvari zdravo za gotovo", završio je Kataš.

(MONDO)