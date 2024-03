SRBIJA PROTIV AMERIKE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Karmelo Entoni poslao "orlove" u ovu grupu!

GRUPA C

Srbija je u grupi C sa Amerikom!

GRUPA C

"Veštine igrača danas su bolje nego što su bile ranije. Kompjuter tehnologija, sve to omogućava današnjim igračima da gledaju određene igrače, da kopiraju određene stvari. Način razmišljanja je drugačiji i sazrevanje u svemu tome se vidi. Veštine ostatka sveta se vide, teško je reći da sustižu, jer je evolucija, ali tako je", rekao je Karmelo.

19 : 22

KARMELO ENTONI IZVLAČI KUGLICE!

Na žrebu je i legendarni američki košarkaš Karmelo Entoni koji će izvlačiti kuglice. On je i ambasador FIBA. "Pamtim poraz od Grčke na Svetskom prvenstvu 2006. godine, to nas je mnogo pogodilo. Osetili smo se osramoćeno kad smo došli kući. Zato smo posle toga hteli iskupljenje i uspeli smo to da uradimo."

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA basketball