Kevin Durent prijeti i Srbiji! NBA superstar obećava dominaciju Amerikanca na OI: "Sve da ih dobijamo sa 50 razlike!"

Kevin Durent želi da Amerikanci na Olimpijskim igrama sve timove dobijaju sa 40-50 razlike.

Izvor: Profimedia

Kevin Durent poslao je upozorenje svim reprezentacijama koje će učestvovati na Olimpijskim igrama. Među njima je i Srbija. Svi oni treba da se plaše Amerikanaca, pošto je njihov cilj da "sve ekipe dobiju sa 40-50 razlike", tako tvrdi jedan od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige.

U jednom intervjuu pričao je o predstojećem takmičenju u Parizu i otkrio šta je glavni cilj za "drim-tim" koji će predstavljati Ameriku.

"Biće zanimljivo vidjeti kako će to izgledati, jer će sve najveće zvijezde biti tamo. Uzbuđen sam, želim zlato i hoću da ga osvojim. Želim da pošaljemo jasnu poruku svima o našoj dominaciji i o tome kakvi smo igrači, da dobijamo mečeve sa 40-50 razlike. Hoću to", poručio je Durent.

Pojavio se i potencijalni spisak nacionalnog tima na kom su pored Durenta tu Lebron Džejms, Stef Kari, Džoel Embid, Džejson Tejtum... "Želim da igram prave minute, da budem odgovoran u svojoj ulozi i stvarno sam uzbuđen što ću biti uz sve te momke, to ne može da se mjeri ni sa čim. To je bratstvo, to je reprezentacija."

Durent je sa reprezentacijom osvojio tri zlata na Olimpijskim igrama, u Londonu, Rio de Žaneiru i Tokiju. "Želim i to četvrto zlato. Kada imate Ol-star igrače iz NBA lige u istom timu, ne samo za jedan vikend, nego za cijelo ljeto, to je onda najzabavniji dio godine. Putujete širom svijeta sa najboljim sportistima", zaključio je Durent.

