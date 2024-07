Lebron Džejms stao je u odbranu svog sina sa kojim će igrati zajedno u Lejkersima.

Izvor: Youtube/ESPN

Lebron Džejms igraće sa svojim sinom Bronijem zajedno u Lejkersima. Tim iz Los Anđelesa odabrao je talentovanog košarkaša kao 55. pika na NBA draftu i odmah mu je dao višegodišnji garantovani ugovor. Taj potez naišao je na osudu mnogih, bilo je dosta negativnih komentara. Stvari su se dodatno zakomplikovale poslije njegovog debija.

Broni je odigrao meč u Ljetnjoj ligi protiv Sakramenta i za 22 minuta na parketu dao je samo 4 poena, uz 2 skoka i 2 asistencije, uz to je imao užasan šut (2/9 iz igre, 0/3 za tri i indeks -15). Bilo je to dovoljno da se nastave prozivke. Zbog toga je reagovao Lebron. "Zamislite da ste vi taj dječak koji je rođen u situaciji gdje je njegov tac veoma poznat, bogat i ti hoćeš da postigneš neke stvari u životu i da se dokažeš da si svoj. Ja lično ne znam da li bih mogao da uradim to da je situacija obrnuta", počeo je Lebron.

Stao je u odbranu svog sina. "Kada sam ja ulazio u ligu nisam imao nikakav izbor, morao sam da uspijem za moju majku, porodicu, rodni kraj, grad... Ako Broni želi danas da stane i da nikada više ne igra košarku i da postane gejmer ili kuvar, može da uradi to. Ljudi ne razumiju koliko je sve ovo teško i kolika je posvećenost potrebna da dođeš poslije operacije srca i da za manje od godinu dana poslije toga uđeš u NBA ligu. Taj momak je poseban", zaključio je Lebron Džejms.

Vidi opis Lebron Džejms se oglasio zbog Bronija: Imao je operaciju srca, on je poseban! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: David Becker / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Broni je propustio meč sa Golden Stejtom u Letnjoj ligi jer se požalio na povredu i još uvijek nije poznato hoće li da igra protiv Hjustona u narednom meču.

(MONDO)

BONUS VIDEO: