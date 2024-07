KS BiH predstavio novog generalnog sekretara: Pomenuo i Borac

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine predstavio je u utorak novog generalnog sekretara, a to će biti proslavljeni košarkaš.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Proslavljeni bosanskohercegovački reprezentativac Dževad Alihodžić u narednom periodu obavljaće funkciju generalnog sekretara Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, prenio je "Sport 1".

Alihodžić na ovu poziciju dolazi umjesto Amera Čolana, te je predstavljen na današnjoj konferenciji za štampu.

KS BiH je bez generalnog sekretara od prošle godine kada je istekao mandat Ameru Čolanu, a od tada je kao v.d. generalnog sekretara bila Nataša Bašović, koja je obavijestila KS BiH da više neće obavljati ovu funkciju.

"Volio bih da moj dolazak u Savez potakne pozitivnu priču. To je jedan od razloga mog dolaska. Ja se nadam i pozivam sve u BiH, ljude, medije, državu, da krenemo da stvaramo nešto pozitivno, da pokrećemo stvari. Imamo neke stvari takve, kakve su. Ali, hajde da pokrećemo. Mislim da košarka u BiH to zaslužuje. Mi pričamo sada samo o reprezentaciji, nismo se dotakli klubova, evo moja Zenica ugašena, nema kluba. Drago mi je, čujem, Borik se diže, Borac se vraća. Dajte onda kada dođemo, da vidimo neku sinergiju sa klubovima. Savez treba biti u sinergiji sa klubovima. Pričam o dalekim stvarima, ali svaki daleki korak kreće kraćim koracima. Ja oraha u džepu nemam, nisam u Savezu radi interesa. Došao sam da probam kada je najteže da poguram, da stavim svoje ime, reputaciju, znanje. Nije mi teško, ako treba evo skinuću se i voditi neku selekciju. Mislim da svi možemo napraviti neki pomak i da to bude putokaz svim ostalima", Alihodžić na predstavljanju.

Alihodžić je proslavljeni bh. košarkaš, karijeru je počeo u zeničkom Čeliku, potom prešao u sarajevsku Bosnu, a odatle 1990. godine odlazi u Cibonu. Nakon toga je igrao u Turskoj, Rusiji, Francuskoj i Italiji, prije nego se vratio u Cibonu. Sa reprezentacijom Jugoslavije bio je član čuvene generacije koja je osvojilla titulu kadetskog i juniorskog prvaka Evrope.

Po završetku karijere bavio se trenerskim poslom, a jedno vrijeme je bio i pomoćnik selektora košarkaške reprezentacije BiH, u vrijeme Damira Mulaomerovića na klupi "zmajeva".