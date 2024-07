Kosta Kondić očekuje napredak u Megi: Prvi put idem u inostranstvo, koje realno to nije!

Novi klub Koste Kondića od naredne jeseni biće Mega, gdje će ponovo sarađivati sa trenerom Markom Baraćem.

Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaš iz Banjaluke nakon četiri godine napustio je Igokeu m:tel i pomalo nenadano prešao u redove Mege, gdje vidi veliku priliku za napredak i iskorak u karijeri. Prošle sezone u ABA ligi prosječno je bilježio 7,6 poena, 2,9 skokova i 2,8 asistencija za 16,4 minuta na parketu

"Prije svega drago mi je što sam opet s Markom, jer mi je prijao rad sa njim kada smo bili zajedno u Igokei i dobro sam se osjećao na njegovim treninzima. Bilo mi je žao kada je otišao, mislim drago zbog njega, ali žao što neću imati priliku da radim sa njim. Sada su nam se putevi ponovo ukrstili. Šta da kažem o Megi, o ekipi o kojoj se skoro sve zna. Prošle sezone momci su pokazali da fantastično treniraju, fantastično rade, a akcenat je na brzoj igri sa puno energije i dobroj odbrani pa mislim da ću se dobro uklopiti, jer volim brzu igru, kao i da je energija na nivou", rekao je Kondić za “Glas Srpske”.

Plejmejker i bek šuter ponikao je u banjalučkom Rukiju. Potom je igrao za omladinske kategorije Igokee čijem seniorskom sastavu se pridružio 2020. godine, da bi sezonu 2021-22. proveo u banjalučkom Borcu.

"Osjetio sam da je pravi trenutak i vrijeme da promijenim sredinu, jer sam tu već četiri godine i htio sam više. Najbolje što se moglo desiti je Mega, koja se desila totalno spontano. Nisam planirao da idem tamo i nije se pričalo o tome, ali se desila najbolja stvar koja se mogla desiti. Mislim da je cilj i želja svakog mladog igrača sa ovih prostora koji vole i igraju košarku da dođu do Mege, jer je svima poznat njihov rad u proteklom periodu. Jedva čekam da sve to krene i da se privikavam na novu sredinu".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prema njegovim riječima nova sredina neće biti potpuno “nova” .

"Ne poznajem nikoga lično sem Dušana Tanaskovića, jer je on bio sa mnom u Igokei jedno vrijeme. Međutim, čuo sam sve najbolje o njima. To su sve ekstra momci i lako ću se uklopiti. Prvi put idem u inostranstvo i igraću van granica države, ali realno to nije inostranstvo. Samo malo veće mjesto, isti je jezik, sličan mentalitet. To je pozitivna stvar za prvi izlazak ili da kažem odlazak od kuće".

Mega je prošlu sezonu završila kao četvrta u ligaškom dijelu sezone, dok je u četvrtfinalu plej-ofa eliminisala Cedevita Olimpiju, a u polufinalu bila poražena od Crvene zvezde.

"Kada su u pitanju ambicije za novu sezonu, čekam prvi trening pa da vidimo šta će nam reći. Mislim da je cilj da svi mi igrači postanemo bolji za jedan stepen u odnosu na prethodnu godinu, tako i svi treneri. To je jedini cilj da budemo bolji nego što smo bili juče. Mislim da će rezultat doći jer je to specifična košarka i ekipa može svakoga da pobijedi, što je pokazala prošle godine. Rezultat neće biti problem i samo treba da radimo", zaključio je Kondić.

Iako je pauza u skoro svim klubovima, Kondić koristi ljeto da bi ostao u formi pa ima individualne treninge sa Žarkom Milakovićem.

"Odmor je svake godine limitiran na nekih dvadesetak dana, ne samo meni, već i većini ostalih košarkaša, što je optimalno. Tokom tog perioda tijelo se mora odmoriti i pripremiti za sve ono što dolazi. Posljednjih dvadesetak dana radim sa Žaretom, tako da što spremniji dočekam početak priprema u Megi iduće sedmice", rekao je Kondić.