Srbijo, imaš brigu manje za Olimpijske igre! Nikola je u četiri riječi otkrio sve - poslušajte ga!

Važan košarkaš reprezentacije otkrio novinarima sjajnu vijest!

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nikola Jović je spreman za Olimpijske igre 2024! Iako je u junu došao iz Amerike hodajući na jednoj nozi, krilni košarkaš - reprezentativac Srbije oporavio se na vrijeme da u srijedu otputuje sa ekipom u Lil, na Olimpijske igre.

Poslije nastupa u meču protiv Japana u Beogradskoj areni, Jović je nasmijan zastao u miks-zoni i kratko razgovarao sa novinarima. "Nisam u perfektnoj formi, ali osjećam se vrhunski", rekao je on.

Dakle, imamo dilemu manje oko toga da li je spreman? "Baš tako. Biću spreman", kazao je i u četiri riječi otklonio dilemu. "To je to", dodao je on.

Odlazeći u svlačionicu, rekao je da još nije razgovarao sa selektorom Svetislavom Pešićem oko svog imena na konačnom spisku. "Nisam pričao, vidjećemo, šta bude - biće. Večeras je bila solidna utakmica, istrčao sam malo i dobro je bilo."

Poslušajte Jovićevu izjavu poslije Japana, u dvorani Beogradska arena, u kojoj će i u ponedjeljak uveče na teren - u "generalnoj probi" protiv Grčke: