Haos u evroligašu, prijeti im bankrot zbog sudske odluke: Gazdi oduzeto 41.000.000 evra zbog skandala!

Poznati ruski biznismen Aleksej Fedoriščev mogao bi da prestane sa ulaganjem u košarku.

Evroligaš je u velikim problemima, moglo bi da dođe do bankrota! Vlasnik Monaka Aleksej Fedoriščev je poslije sudske presude ostao bez 41.000.000 evra! Pravo bogatstvo mu je oduzeto, a on je još pod istragom za prevaru i davanje mita državnim službenicima.Optužen je za prevaru vrijednu čak 60.000.000 evra.

Fedoriščevu je oduzeta razna imovina i ruski bogataš će morati negdje da skreše troškove, a vidjećemo da li će to biti upravo na košarkaškom klubu. Klub trenutno sa klupe vodi srpski stručnjak Saša Obradović, a glavna zvijezda tima je Majk Džejms. Tu su i bivši NBA igrači Donatas Montejunas i Eli Okobo, kao i Nik Kalates, Petr Korneli, Jorgos Papajanis...

Biznismen iz Krasnogorska je do sada nekolikko puta doživeo da mu se oduzima imovina, a on je uglavnom imao posjede u Ukrajini, a KK Monako mu nije jedini projekat u sportu. Pošto je u mladosti igrao fudbal i čak bio dio rezervnog tima Dinama iz Moskve 2004. godine je kupio Dinamo. Ipak 2007. godine je odustao od te invresticije. Još 2002. godine htio je da kupi KK Monako, ali tada vladajuća porodica Monaka nije želela da mu to dozvoli.

